Le tatouage du pied d’Amanda Seyfried a une signification plutôt racée

«Réaliser» à Hollywood n’est pas toujours une réalité facile. Agir vient avec du travail, du dévouement, de la passion et, malheureusement, beaucoup d’incertitude. Amanda Seyfried est l’une des nombreuses personnes talentueuses dont le travail acharné a porté ses fruits. Seyfried s’est forgé un nom et une réputation dans l’industrie du divertissement. L’acteur populaire est surtout connu pour son rôle de Karen Smith dans la production de 2004 Méchantes filles, mais elle est apparue dans de nombreux autres titres et séries au fil des ans. Jetez un œil à certains des personnages les plus mémorables de Seyfried et découvrez en quoi consiste le tatouage au pied de l’acteur.

Amanda Seyfried | Presley Ann / Patrick McMullan via Getty Images

Le voyage d’Amanda Seyfried vers la gloire

Certaines personnes pourraient être surprises d’apprendre que Seyfried est originaire de Pennsylvanie. Selon IMDb, Seyfried a grandi à Allentown, à quelques minutes en voiture de la ville de Philadelphie. À l’âge de 11 ans, Seyfried a commencé le mannequinat. La star a commencé à explorer le théâtre au lycée. Seyfried avait fait du travail pour des feuilletons comme Tous mes enfants avant de décrocher le rôle de Karen Smith dans Méchantes filles. Seyfried a en fait fini par changer ses plans pour l’université pour rejoindre le casting du film primé.

Après Méchantes filles, Seyfried a commencé à trouver de plus en plus de travail dans l’industrie cinématographique et a commencé à apparaître dans de nombreux autres films. Neuf vies, American Gun, et Chien dominant ne sont que quelques-unes des productions auxquelles Seyfried a contribué dans les années 2000. Seyfried ne s’est en aucun cas limitée et a continué à décrocher des rôles dans des séries télévisées. Rebecca dans Incendies et Lilly Kane dans Veronica Mars sont deux des personnages que la star est bien connue pour jouer. Plus récemment, Seyfried est apparu dans Gringo et L’art de courir sous la pluie. Cependant, l’un des rôles les plus mémorables et les plus célèbres de Seyfried est venu en 2008 lorsqu’elle a joué le rôle de Sophie dans Mamma Mia!.

Retour sur le rôle d’Amanda Seyfried dans «Mamma Mia!

CONNEXES: On dirait que tout le monde veut une ‘Mamma Mia! 3, « Mais il y a 1 problème principal selon Amanda Seyfried

Seyfried a commencé à prendre des cours de chant au lycée, et c’est peut-être ce qui a fait de l’acteur le candidat idéal pour le film musical. Mamma Mia!. Seyfried a joué le rôle de Sophie lorsque l’adaptation cinématographique de la comédie musicale de Broadway a été révélée. Le film raconte l’histoire d’une future mariée utilisant de la musique pour tenter de localiser son père biologique. Stellan Skarsgard, Pierce Brosnan et Colin Firth étaient quelques-uns des autres individus talentueux qui ont été choisis avec Seyfried.

De nombreux fans et adeptes de Seyfried ont été ravis d’apprendre que le film populaire allait sortir une suite. Mamma Mia! On y va encore une fois créé une décennie plus tard. La suite a partagé le voyage continu du personnage principal de Sophie alors qu’elle planifiait la réouverture de l’hôtel Bella Donna. Seyfried a partagé de nombreuses anecdotes positives sur son rôle de Sophie. Comme beaucoup de ses fans et followers le savent déjà, son temps à travailler sur le tournage de Mamma Mia! C’est ce qui l’a amenée à se faire tatouer les pieds.

L’histoire derrière le tatouage du pied d’Amanda Seyfried

Les acteurs passent un temps incroyable ensemble lorsqu’ils collaborent et tournent. Sur et en dehors du plateau, de nombreuses personnes talentueuses ont noué des liens très spéciaux avec leurs collègues. C’est ainsi que Seyfried s’est retrouvé avec un tatouage de pied avec une signification plutôt racée.

Firth, l’un des acteurs du casting de Mamma Mia!, était bien connu pour avoir utilisé le mot «minge» tout au long de leurs jours de tournage. Comme Seyfried l’avait expliqué, cela a fini par devenir un peu une blague interne parmi les membres de la distribution. Selon Cosmopolitan, Seyfried a fini par se faire tatouer le mot sur son pied, mais, comme Seyfried l’a partagé, dans certaines parties du monde, ce mot est considéré comme racé ou offensant. Selon Refinery29, elle est apparue une fois sur Tard dans la nuit avec Seth Meyers expliquant que le mot signifie en fait «vagin» en Angleterre. Heureusement, le tatouage «minge» de Seyfried ne semble pas signifier quelque chose de trop fou aux États-Unis.