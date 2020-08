Le tarot marque un tournant dans la vie pendant la semaine

La semaine qui va de ce lundi 17 au dimanche 23 août sera une de grandes réalisations, qu’elles soient matérielles, spirituelles ou aimantes. Les rêves deviendront réalité et de nombreuses réalisations sont à venir.

Ce sont des jours où nous serons de plus en plus en sécurité; nos actions nous rendent plus sages pour nos écoles. Notre esprit se développe à la recherche du nouveau, et avec cela aussi des relations, ayant de nouvelles personnes dans notre

Voyez ce que disent les lettres:

Justice 08 – Vous maintenez votre équilibre mental et vous prenez vos décisions équitablement, en séparant le bien et le mal. Vous réfléchissez très attentivement à vos actions avant d’agir.

L’Apostolat 12 – Vous avez trouvé la direction de votre développement personnel, vous élargissez vos connaissances et laissez l’ancien derrière vous, mettant en avant vos nouvelles pensées. Sentez votre vie changer de plus en plus, ainsi que les nouvelles habitudes qui font partie de votre vie quotidienne.

L’obstacle 31 – En ce moment, vous parvenez à résoudre les problèmes qui apparaissent dans votre vie de manière plus claire et plus légère. Vos idées sont plus claires et ce que vous pensiez ne pas fonctionner, se rapproche de plus en plus de son accomplissement.

Générosité 75 – L’univers est en votre faveur, vous atteignez vos objectifs et récoltez de bons résultats de vos efforts. Le bonheur et un grand sentiment d’accomplissement sont en vous.

L’Héritage 46 – Vous vous sentez en sécurité avec ce que vous avez accompli jusqu’à présent et vous êtes également plus valorisé dans l’environnement dans lequel vous vivez. Votre travail constant de développement de votre intellect vous ouvre à de nouveaux cercles de contacts.

