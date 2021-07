Le tarot indique une semaine délicate, mais celui qui en a la force gagnera

Photo/Image :

Une semaine pour marcher sur des œufs. Ce sera la période du 12 au 18 juillet, selon l’interprétation des cartes du Tarot. Alors que des situations inhabituelles frapperont à notre porte, nous serons confrontés à de profonds changements, exigeant que le passé soit rayé de la carte.

Le désir de changement n’a jamais été aussi fort, mais cela ne sera possible que pour ceux qui en ont la volonté. Penser et en rester là ne mènera à rien. Il est temps de faire le premier pas et de passer à autre chose.

Voyez ce que disent les lettres ci-dessous :

L’inattendu 27 – Il est temps pour vous de réfléchir à la manière dont vous allez construire vos bases pour actualiser vos projets. Cherchez des occasions de vous réinstaller dans l’environnement dans lequel vous vivez.

La conjecture 47 – Vous êtes trop pris dans des situations difficiles dans l’environnement de votre cycle social ; il se sent isolé du monde et ne voit pas le bien dans sa vie pour trouver les solutions nécessaires pour apaiser son esprit.

L’Argonaute 25 – Le désir de changer de vie est énorme en vous. Il sent qu’il est temps de chercher de nouveaux défis et de suivre de nouvelles voies, en essayant de s’aventurer dans ce qui l’attend, comme si tout tournait autour de maintenant.

Retour 22 « Vous vivez beaucoup de changements en ce moment, essayant de mettre le passé derrière vous, car rien de ce qui reste ne rentre dans votre nouvelle vie. Avec un sentiment d’accomplissement, vous commencerez à rechercher de nouveaux idéaux.

L’Alliance 33 – Faites attention aux opportunités qui apparaissent dans votre nouvelle phase. Vous recherchez la stabilité et le soutien que vous recherchez est devant vous, laissez-le entrer.

Service – Tarot de Najla

Téléphone : 61 9 8317-3428

E-mail: [email protected]

Instagram : @najla.seabra