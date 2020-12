Le «targa» manquant? Toyota GR Supra Sport Top est un hommage à la Supra A80

«Toyota voulait vraiment que l’édition Heritage (2019) l’accompagne. Mais ce n’était pas une construction facile et nous avons dû réfléchir sérieusement à la coupe du toit et à la suppression d’une partie importante de la structure de la voiture. C’était beaucoup plus compliqué que nous ne le pensions au départ. Le retrait du toit a été extrêmement difficile et a nécessité des travaux innovants pour conserver la rigidité structurelle de la GR Supra. J’ai adoré le résultat et j’espère que d’autres l’aimeront aussi. «