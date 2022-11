Le tapis rouge de la première de Bones and All à Milan s’arrête après l’arrivée de la horde de fans de Timothee Chalamet

Les fans espéraient jeter un coup d’œil à Timothée Chalamet sur le tapis rouge pour la première de Os et tout à Milan, mais beaucoup trop d’entre eux se sont présentés. Par Variété, il a été rapporté que le tapis rouge du film pour l’événement avait été annulé lorsqu’il était entouré d’une foule de fans de Chalamet. Parce que cela rappelait la Beatlemania, les autorités se sont rapidement inquiétées de ne pas pouvoir gérer une foule aussi nombreuse, mettant potentiellement la sécurité de Chalamet en danger. La décision a alors été prise d’annuler le tapis rouge, décevant certainement la grande foule à l’extérieur, même si la projection s’est quand même déroulée comme prévu.

FILM VIDÉO DU JOUR

Des images ont également été publiées montrant un aperçu des fans entourant le bâtiment. Bien que la foule ne soit pas indisciplinée, le nombre de personnes semble être ce qui a motivé la décision d’annuler. Vous pouvez jeter un oeil à la vidéo ci-dessous.

Le film a déjà été présenté en première mondiale au Festival international du film de Venise en septembre, où il a remporté un Lion d’argent pour la meilleure réalisation. Lors de cette première, Chalamet a également été accueilli par de nombreux fans, bien qu’il ait pu rencontrer beaucoup d’entre eux car il n’y a pas eu d’arrêt, peut-être en raison des différences de sécurité et des lieux.





Bones and All Comes de Luca Guadagnino

Photos de Metro-Goldwyn-Mayer

Luca Guadagnino réalisé Os et tout utilisant un scénario de David Kajganich, bien que le film soit basé sur le livre original de Camille DeAngelis. Le film suit Timothee Chalamet et Taylor Russell dans le rôle de Lee et Maren, un couple d’amants cannibales faisant un road trip à travers les États-Unis. Le film met également en vedette Mark Rylance, Michael Stuhlbarg, Andre Holland, Chloe Sevigny, David Gordon Green et Jessica Harper.

« Pour moi, c’était comme si le cannibalisme était une métaphore de ce que vos ancêtres vous ont laissé – vos parents immédiats, mais aussi le traumatisme avec lequel vous avez vécu des générations passées », a déclaré Chalamet à propos du thème du cannibalisme du film dans une interview SFX. . « Vous luttez avec ça. Parfois, c’est quelque chose que vous pouvez réellement surmonter et briser le cycle. Et parfois, une malédiction reste une malédiction et une tache reste une tache. »

Il a ajouté: « Pendant, j’ai eu l’impression que cela est rapidement devenu une métaphore de la dépendance pour moi – en particulier les jeunes qui sont dépendants, découvrent les choses les plus rudimentaires sur eux-mêmes, ce que signifie être amoureux, ce que cela signifie quand vous ‘ Vous êtes dans une relation, ce que signifie essayer de soutenir quelqu’un dans une relation. Vous êtes aux prises avec quelque chose de si intense, de si dangereux, qu’il affecte la mortalité des autres ou la vôtre.

Os et tout sortira le 18 novembre 2022. Vous pouvez regarder la bande-annonce officielle du film ci-dessous.