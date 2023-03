Le talentueux guitariste Slash produira des films d’horreur

Sabrer Il n’est pas étranger à la célébrité quand on considère qu’il fait partie du groupe de rock emblématique Guns N’ Rosesavec lequel il est devenu infiniment populaire grâce à son talent musical, qui le place toujours parmi les 15 meilleurs guitaristes de l’histoire, ce qui fait certainement de lui une figure emblématique qui a transcendé les limites de son pays et en a fait un patrimoine culturel de la musique les amoureux.

Désormais, l’homme au chapeau haut de forme, aux cheveux bouclés et à l’alto serait prêt à exercer une nouvelle fonction loin de son rôle de guitariste et très proche de l’industrie cinématographique hollywoodienne. Comme signalé Variété, Sabrer a lancé une nouvelle société de production d’horreur avec Michael Paszt de Raven Banner, James Fler et Andrew T. Hunt; Rodrigo Gudiño du magazine Rue Morgue et le producteur Pasha Patriki de Hangar 18 Media.

Slash avec un nouveau défi professionnel

« J’ai toujours été un grand fan d’horreur, surtout depuis l’époque où les films d’horreur étaient vraiment effrayants. Je veux me lancer dans la production et essayer de faire des films que j’ai envie de voir »c’est la déclaration du musicien de 57 ans qui est prêt à surprendre Hollywood comme il le fait avec ses solos lorsqu’il joue de la guitare dans des stades bondés.

Sabrer déjà produit La violation en 2022 d’après un livre de Nick Cutter adapté par Ian Weir. Qu’a dit le guitariste à propos de ce film ? « Je suis un fan d’horreur à l’ancienne. Nous avons utilisé des références lovecraftiennes, mais il a définitivement une esthétique des années 70 à combustion lente, et il y a du suspense parce que vous ne savez pas ce qui se passe jusqu’au dernier acte. C’est le genre de chose qui, pour moi, est plus cérébrale que tout ce qui est, vous savez, déversé sur l’écran. Gudiño connaît mon style, donc je savais que j’aimerais ça ».

Sabrer dit le podcast Cinéaste: «Parce que je suis guitariste et que je suis connu pour faire des trucs de hard rock bruyants et bruyants, cela ne s’applique presque jamais lorsque j’écris quelque chose pour un film. Normalement, tous les scripts que j’écris m’emmènent dans une autre direction. Cela étant dit, vous pouvez avoir une chanson rock dans un film, et c’est génial. Mais en ce qui concerne la partition, elle peut être très, très légère, ou il peut y avoir beaucoup de basse et de violoncelle. ».

Enfin, il terminait par une réflexion sur le regard des autres : « Je me fiche des attentes des gens. Si vous commencez à penser aux attentes des autres, vous devenez fou. Vous n’avez qu’à suivre votre instinct, et une fois que vous l’avez établi, vous pouvez penser, cela aura-t-il un sens pour quelqu’un d’autre qui vous écoute, ou non ? Mais même alors, je ne… Je fais ce que je pense qui va marcher et ce qui me semble juste, et puis je pars de là. je l’ai toujours fait ».

