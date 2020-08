Le tableau de bord nous informe déjà qui joue sur Xbox Series X

Dans quelques mois, nous aurons la possibilité d’acheter ce qui sera la console la plus puissante à ce jour, la Xbox Series X. Pour son arrivée, Microsoft procède à certains changements et mises à jour, comme c’est le cas d’un nouveau Store entièrement rénové. Tous ces changements sont effectués dans le but d’améliorer les performances et notre expérience en tant qu’utilisateurs, essayant à son tour de former un écosystème Xbox parfait.

Certains des changements étaient plus subtils ou presque imperceptibles, ou du moins ils l’étaient jusqu’à il y a quelques mois. Depuis lors, nous avons plus d’options de personnalisation, de nouveaux designs pour les icônes et bien d’autres nouveautés. Comme je l’ai mentionné précédemment, le Redmond se prépare à l’arrivée de la Xbox Series X, pour cela, ils ont ajouté différentes fonctions, telles que l’intégration d’une icône qui nous indique qui joue depuis une Xbox Series X ou une Xbox One.

La nouvelle icône pour Xbox Series X

Nous imaginons que cette fonctionnalité a été implémentée dans l’une des dernières mises à jour, et grâce à un utilisateur de Reddit nous avons pu le découvrir. Rares sont les utilisateurs qui l’ont vu, car il faut avoir ajouté quelqu’un “important” ou un travailleur qui peut déjà profiter de cette console en amis. Nous supposons que non seulement une icône a été intégrée qui nous indique qui joue à partir de la Xbox Series X, mais aussi l’inverse, bien que nous ne connaissions pas sa conception et si elle a réellement été implémentée.

J’étais en train de jouer et j’ai vu ceci. Quelqu’un a-t-il vu cela aussi de XboxSeriesX

Bien sûr, Microsoft apporte des changements à la fois importants et notables pour tous, ainsi que d’autres plus subtils comme celui-ci. Tout cela pour tenter d’intégrer au mieux la nouvelle génération de consoles, qui approche déjà à grands pas.

La Xbox Series X n’a ​​toujours pas de date de sortie officielle, bien que l’on estime qu’elle sera disponible en novembre prochain.