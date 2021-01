Le système immunitaire «  se souvient  » de l’infection par le SRAS-CoV-2 pendant au moins 6 mois, selon une étude

19 janv.2021 10:04:27 IST

Les gens peuvent être en mesure de lutter contre la réinfection pendant au moins six mois après avoir récupéré de Covid-19 grâce à des cellules capables de « se souvenir » du virus, selon une étude publiée lundi. Des chercheurs aux États-Unis et en Suisse ont étudié des dizaines de personnes qui s’étaient rétablies de Covid-19 et ont constaté que si leurs anticorps peuvent s’estomper avec le temps, ils maintiennent des niveaux de cellules B mémoire spécifiques. Ces cellules peuvent se souvenir du pathogène et peuvent, si elles sont confrontées à une réinfection, inciter le système immunitaire à relancer la production d’anticorps anti-virus.

« Les réponses de la mémoire sont responsables de la protection contre la réinfection et sont essentielles pour une vaccination efficace », a conclu l’étude, publiée dans la revue La nature.

«L’observation selon laquelle les réponses des lymphocytes B à mémoire ne se décomposent pas après 6,2 mois, mais continuent d’évoluer, suggère fortement que les personnes infectées par le SRAS-CoV-2 pourraient réagir rapidement et efficacement au virus lors d’une réexposition. «

Les auteurs ont évalué 87 personnes avec un diagnostic confirmé de Covid-19 un peu plus d’un mois et six mois après l’infection. Bien qu’ils aient constaté que l’activité des anticorps neutralisant le virus diminuait avec le temps, le nombre de cellules B mémoire restait inchangé.

Les chercheurs ont déclaré que leur étude indiquait que la réponse des cellules B mémoire contre le coronavirus évoluait au cours des six mois suivant l’infection en présence de protéines virales résiduelles dans le corps, permettant aux cellules de produire des anticorps plus puissants.

Combien de temps les gens peuvent-ils combattre la réinfection au nouveau coronavirus et quel processus immunitaire est impliqué sont essentiels pour prédire la dynamique de la pandémie. Des recherches antérieures ont suscité des inquiétudes en montrant que les anticorps neutralisants peuvent diminuer rapidement après une infection par le SRAS-CoV-2.

Mais des études plus récentes ont mis en évidence le rôle d’autres parties du système immunitaire dans l’immunité à long terme.

Un article publié dans la revue Science ce mois-ci, a suggéré que presque toutes les parties principales du système immunitaire qui peuvent apprendre à reconnaître et à repousser un nouveau pathogène pourraient continuer à répondre au virus pendant au moins huit mois. Cela comprenait des cellules B mémoire spécifiques aux pics de protéines, que les chercheurs ont trouvé en fait augmentées dans le sang six mois après l’infection. Le document était basé sur des analyses d’échantillons de sang provenant de 188 patients Covid-19.

.

