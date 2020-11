Le système immunitaire des enfants fabrique moins d’anticorps contre le virus SRAS-CoV-2, selon une étude COVID-19

Les résultats pourraient avoir des implications dans les tests, minant les résultats des tests qui recherchent des anticorps contre certaines protéines du virus.

Enfants infectés par le coronavirus produisent des anticorps plus faibles et moins de types que les adultes, ce qui suggère qu’ils éliminent leur infection beaucoup plus rapidement, selon une nouvelle étude publiée jeudi.

D’autres études ont suggéré qu’une réponse immunitaire trop forte peut être à blâmer chez les personnes qui tombent gravement malades ou meurent du COVID-19 . Une réponse immunitaire plus faible chez les enfants peut paradoxalement indiquer qu’ils vainquent le virus avant qu’il n’ait eu la chance de faire des ravages dans le corps, et peut aider à expliquer pourquoi les enfants sont généralement épargnés par les symptômes graves du COVID, la maladie causée par le coronavirus. . Cela peut également montrer pourquoi ils sont moins susceptibles de propager le virus à d’autres.

«Ils peuvent être infectieux pendant une période plus courte», a déclaré Donna Farber, immunologiste à l’Université Columbia à New York qui a dirigé l’étude rapportée dans le journal. Immunologie de la nature.

Avoir des anticorps plus faibles et moins nombreux ne signifie pas que les enfants seraient plus à risque de ré-infections, ont déclaré d’autres experts.

«Vous n’avez pas vraiment besoin d’une réponse immunitaire énorme et trop robuste pour maintenir les protections sur une certaine période de temps», a déclaré Deepta Bhattacharya, immunologiste à l’Université de l’Arizona à Tucson. «Je ne sais pas si je serais particulièrement inquiet que les enfants aient une réponse en anticorps un peu plus faible.»

L’étude a examiné les niveaux d’anticorps des enfants à un moment donné et était trop faible pour fournir des informations sur la façon dont les niveaux peuvent varier avec l’âge. Mais cela pourrait poser des questions pour certains tests d’anticorps qui pourraient manquer à des enfants infectés.

Farber et ses collègues ont analysé les anticorps contre le coronavirus dans quatre groupes de patients: 19 donneurs de plasma adultes en convalescence qui s’étaient rétablis du COVID sans avoir été hospitalisés; 13 adultes hospitalisés avec un syndrome de détresse respiratoire aiguë résultant d’un COVID sévère; 16 enfants hospitalisés pour syndrome inflammatoire multi-système, maladie rare touchant certains enfants infectés; et 31 enfants infectés qui n’avaient pas le syndrome. Environ la moitié de ce dernier groupe d’enfants ne présentait aucun symptôme.

Les individus de chaque groupe avaient des anticorps, ce qui concorde avec d’autres études montrant que la grande majorité des personnes infectées par le coronavirus monter une réponse immunitaire robuste.

«Cela souligne en outre que cette infection virale en soi, et la réponse immunitaire à ce virus, n’est pas si différente de ce à quoi on pourrait s’attendre» de n’importe quel virus, a déclaré Petter Brodin, immunologiste au Karolinska Institutet à Stockholm.

Mais la gamme d’anticorps différait entre les enfants et les adultes. Les enfants ont fabriqué principalement un type d’anticorps, appelé IgG, qui reconnaît la protéine de pointe à la surface du virus. Les adultes, en revanche, fabriquaient plusieurs types d’anticorps contre le pic et d’autres protéines virales, et ces anticorps étaient plus puissants pour neutraliser le virus.

Les enfants avaient «moins de réponse protectrice, mais ils avaient également moins d’une réponse anticorps», a déclaré Farber. «C’est parce que ces enfants ne sont tout simplement pas infectés aussi gravement.»

Aucun des deux groupes d’enfants n’avait d’anticorps contre une protéine virale appelée nucléocapside, ou N, qui est enchevêtrée avec le matériel génétique du virus. Parce que cette protéine se trouve dans le virus et non à sa surface, le système immunitaire ne la verrait et ne ferait des anticorps que si le virus était largement disséminé dans le corps, a-t-elle déclaré.

«Vous ne voyez vraiment rien de tout cela chez les enfants, et cela suggère que l’évolution de l’infection est vraiment réduite si ces enfants sont infectés», a-t-elle expliqué.

Cette découverte pourrait nuire aux résultats des tests conçus pour détecter les anticorps dirigés contre la protéine N du virus. De nombreux tests d’anticorps, y compris ceux réalisés par Abbott et Roche et proposés par Quest Diagnostics et LabCorp, sont spécifiques aux anticorps N et peuvent donc manquer les enfants qui ont réussi à éliminer le virus. «C’est absolument une implication intéressante de cette découverte», a déclaré Brodin.

Des niveaux inférieurs de virus dans le corps expliqueraient également pourquoi les enfants semblent généralement transmettre le virus moins efficacement que les adultes.

Mais les experts ont appelé à une certaine prudence dans l’interprétation des résultats, car ils représentent des échantillons prélevés sur des personnes à un moment donné.

Des échantillons d’enfants et d’adultes les plus gravement atteints ont été prélevés dans les 24 à 36 heures suivant leur admission ou leur intubation pour insuffisance respiratoire; ceux d’enfants présentant des symptômes légers ou sans symptômes ont été mis en banque après des procédures médicales.

Le type d’anticorps produits par le corps varie au cours du temps d’une infection. C’était une limite de cette étude, car les chercheurs ont peut-être comparé des personnes à différents moments de leur infection, a déclaré Brodin. «Vous risquez de comparer des pommes et des oranges.»

D’autres experts ont averti que l’étude était trop petite pour tirer des conclusions sur la façon dont la réponse immunitaire peut varier chez les enfants d’âges différents. Les enfants de l’étude étaient âgés de 3 à 18 ans, avec un âge médian de 11 ans. Mais certaines études ont suggéré que les adolescents pourraient être tout aussi exposés au coronavirus. en tant qu’adultes.

«Il est très important de comprendre ce qui se passe chez les enfants», de comprendre la nature de leur maladie, mais aussi comment ils contribuent à la propagation du virus dans la communauté, a déclaré le Dr Maria L. Gennaro, immunologiste à l’Université Rutgers. Mais «essayer de stratifier par âge, c’est un peu exagéré dans l’analyse», dit-elle.

Les chercheurs n’ont pas non plus été en mesure d’expliquer pourquoi les enfants ont une réponse anticorps plus limitée.

Avoir moins de types d’anticorps peut sembler une mauvaise chose, mais «avoir une tonne d’anticorps n’est pas nécessairement un marqueur d’une bonne chose», a déclaré Bhattacharya. « Cela signifie généralement que quelque chose s’est mal passé au début de la réponse. »

Au moins une autre étude a suggéré que les enfants ont un système immunitaire inné puissant, destiné à lutter contre les nombreux nouveaux agents pathogènes qu’ils rencontrent, et que cette première ligne de défense peut éliminer l’infection tôt sans avoir besoin de recourir à des anticorps ultérieurs.

Une autre possibilité est que les enfants bénéficient d’une certaine protection – sous la forme de cellules immunitaires appelées cellules T mémoire – contre les rencontres précédentes avec le coronavirus du rhume. es.

«Est-ce que tout est inné? Ou pourrait-il y avoir une mémoire préexistante? » Dit Bhattacharya. «Je pense que les deux sont possibles.»

Apoorva Mandavilli. c.2020 The New York Times Company

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂