Le système d’opinion sur Internet est cassé, et pas seulement à cause des fausses critiques sur Amazon

200 000 utilisateurs d’Amazon et 13 millions de messages échangés avec les vendeurs sur la plateforme sont à blâmer. 7 Go de texte brut qui a révélé ce qu’il était déjà connaissance commune: sur Amazon il y a une dynamique de critiques de produits trompeuses, parfaitement organisées, dans lequel les fabricants donnent des produits à ceux qui leur laissent une évaluation positive afin d’attirer davantage de ventes futures.

Le brun du mois a été mangé par Amazon, qui va maintenant devoir éteindre le feu des relations publiques et attendre que nous l’oublions tous un peu, mais les évaluations et opinions en ligne sont un problème endémique et omniprésent dans lequel peu de gens peuvent allaiter. Une symphonie composée par ceux qui ont inventé les débuts d’Internet, quand l’innocence nous a fait penser que toute bonne idée tournait bien, et que les trileros 2.0 ont dégénéré en fanfares.

Entre extorsion et achat au peso

Le meilleur exemple de l’ampleur de ce problème est donné par le fait qu’il ne se limite pas aux marques nouvellement créées qui ont besoin d’un prestige pour commencer à vendre, mais même les marques d’électronique comme Aukey ou Mpow sont dans l’ail (et Amazon vous ont fini par les supprimer de votre plateforme). Deux marques qui apparaissent toujours dans les recherches lorsque l’on veut un chargeur ou un casque aquatique.

La destination des avis en état d’ébriété est atteinte à partir de multiples sources: extorsion de clients, achats d’avis positifs ou cadeaux à certains acheteurs

En fait, même s’ils sont sur la liste des tromperies, ils n’arrêtent pas d’être victimes d’une certaine manière d’un système qui étouffe ceux qui ne passent pas par le cerceau. Si vous n’entrez pas dans la roue, vous verrez comment vos voisins apparaissent plus beaux sur la photo et prendrez vos ventes. De l’autre côté de l’intrigue, des gens qui acceptent de faire partie de la tromperie pour garder un chargeur sans fil gratuit. Et l’acheteur qui s’est appuyé sur ces commentaires se retrouve maintenant avec le même visage que les vaches quand ils voient le train passer.

Sur les plateformes d’évaluation des entreprises hôtelières, on en a marre de voir des commentaires tels que « nourriture délicieuse, bon prix, endroit cosy, le serveur a pris un visage fatigué quand je l’ai appelé pour la neuvième fois; deux étoiles ». Ou « après avoir dépensé 25 euros, ils ne voulaient même pas nous acheter des clichés; une star ». Commentaires injustes de Ce genre de personnes™. Le système part du principe que tout le monde est assez juste pour exprimer une opinion honnête et juste. On voit déjà le résultat.

Ce n’est pas non plus quelque chose de récent. En 2012, Paco Nadal, critique de voyage à Le pays, a écrit un article prophétique: «Soit vous me donnez quelque chose, soit je vous donne des commentaires négatifs». Là, il a raconté comment plusieurs clients avaient exigé de payer moins ou de prolonger leur séjour gratuitement sous la menace de verser des critiques négatives sur leur entreprise sur Tripadvisor, une plate-forme déjà étudiée par les régulateurs britanniques en 2011 en raison de la prolifération de faux avis. En sa faveur, il faut dire qu’elle a mis en place divers mécanismes de contrôle pour prévenir les abus, mais elle va aussi loin que possible. Le meilleur remède, des propriétaires courageux qui se lèvent et au moins fais-nous rire.

App stores Apple et Google, plus ou moins identiques. Les fausses critiques positives achetées au poids ont proliféré et ont ainsi donné une légitimité à des applications telles que celles qui promettent des fonds d’écran animés en 3D à un niveau impossible à atteindre, et moins via l’application. Ceux qui viennent de les ouvrir plantent un abonnement hebdomadaire de dix euros avec toutes les pirouettes du monde pour le camoufler et puis elles sont inutiles. Le problème sous-jacent est les magasins qui permettent l’existence de ces applications, mais le système de revue, souvent incapable de détecter les achats, inspire confiance à l’utilisateur dans ces applications.

Inaction des plates-formes, pièges des parties intéressées ou mesquinerie humaine. Les résultats sont les mêmes: légitimité pour ceux qui ne la méritent pas, valorisations à la baisse dues à des demandes disproportionnées. Gentleman, vous avez payé neuf euros pour un menu du jour, quel cadeau attendez-vous?

Les environnements numérique et physique vont de pair: le système d’opinion est un mal nécessaire, quelque chose qui au milieu de 2021 continue d’avoir besoin d’améliorations mais personne ne sait trop comment les réaliser. Selon les besoins, nous avons la possibilité de rechercher une source directe en laquelle nous avons confiance, mais pour d’autres, nous n’avons pas une telle option. Et nous devons nous fier au fait que les critiques qui nous semblent les plus honnêtes sont faites de bonne foi. Ça, ou l’épreuve.

Illustration en vedette: Freepik.