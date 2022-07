Le système d’évacuation Wiggle de Dead By Daylight a été reporté par Behavior Interactive et sera publié à une date ultérieure

Après la sortie de son jeu d’horreur multijoueur en ligne Dead by Daylight, Behavior Interactive a maintenu un haut niveau de support.

La prise en charge du comportement n’est pas non plus affectée par les mises à jour périodiques du contenu qui ajoutent de nouveaux tueurs, victimes, contes et microtransactions. Les principaux systèmes de gameplay de Dead by Daylight sont toujours en cours d’amélioration par le développeur, qui avait déclaré en juin que des mises à jour spécifiques seraient effectuées cette année.

Malheureusement, Behavior a été contraint de reporter certaines de ses mises à jour prévues pour l’année 7, informant les joueurs de Dead by Daylight de les anticiper en 2023.

« Wiggle Escape System » et « Gameplay Updates » sont deux améliorations spécifiques de Dead by Daylight qui ont été reportées à 2023. Ces deux améliorations de la qualité de vie ne sont que deux des nombreuses promesses de Dead by Daylight.

Une refonte esthétique du menu principal des paramètres de Dead by Daylight, du mode diffuseur, des robots de match personnalisés et l’inclusion de chargements prédéfinis sont d’autres améliorations. Pour l’année 7 de Dead by Daylight, toutes les autres fonctionnalités sont toujours disponibles comme initialement annoncé.

La fonctionnalité Wiggle Escape System est particulièrement décevante, et il semble étrange que Dead by Daylight soit reporté. Les joueurs de Dead by Daylight sont conscients qu’il existe un besoin critique d’amélioration du système Wiggle, qui permet aux survivants d’éviter d’être traînés par le tueur.

Non seulement il est mal conçu, mais il crée également des problèmes d’accessibilité. Il a essayé une méthode de remplacement pour un comportement similaire à son mini-jeu Engine. Mais il apparaît que par rapport aux autres, ce système se voit accorder moins d’importance.

Un long moment s’est écoulé depuis que les mises à jour de gameplay prévues ont été mises à la disposition des joueurs de Dead by Daylight.

Les joueurs auront la possibilité de faire la queue, puis de parcourir différentes pages de menu en attendant le matchmaking, qui est la prémisse des changements de gameplay.