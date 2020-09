Le système de précommande PS5 est en fait révolutionnaire et un peu effrayant

PS5 Crédits: sony

Une chose est pratiquement certaine: il y aura plus de gens qui voudront une pré-commande PS5 que les pré-commandes disponibles. Cela est vrai de pratiquement tous les lancements de console, et il n’y a aucune raison de supposer que ce ne sera pas cette fois-ci: c’est l’idée principale derrière la page de pré-commande de PS5, où vous pouvez vous inscrire avec votre PSN et lancer votre nom sur le ring. pour avoir été parmi les premiers à obtenir une «réservation de pré-commande». Il y aura de la concurrence, et Sony le sait. Cela soulève la question de savoir qui, exactement, obtiendra ces réservations de pré-commande, et la réponse à cette question pourrait en fait être beaucoup plus intéressante qu’il n’y paraît à première vue.

Sur la première page, la société semble offrir une vision plus traditionnelle de qui va acheter ces consoles:

“Les réservations en précommande seront prises sur la base du premier arrivé, premier servi, donc une fois que vous recevez une invitation par e-mail, nous vous encourageons à suivre les instructions et à agir rapidement.”

Si vous lisez la FAQ, cependant, Sony propose une interprétation différente de qui obtient une console:

“Notre sélection est basée sur les intérêts précédents et les activités PlayStation.”

C’est en fait une petite phrase incroyablement intéressante, en particulier la façon dont elle est habilitée à la fois par Sony vendant des PS5 directement à partir de son propre magasin et par le niveau de collecte d’informations permis par les consoles toujours en ligne, les vitrines numériques et les trophées. N’oubliez pas que vous vous inscrivez avec votre PSN, donc Sony a un accès complet à tout ce que vous avez fait et acheté sur votre PlayStation. Et les ramifications de la façon dont il pourrait utiliser ces informations pour distribuer les réservations de pré-commande sont fascinantes, d’une manière dystopique.

Ratchet and Clank: une rupture à part Crédits: Insomniac

De l’extérieur, j’oserais supposer que Sony aimerait gagner le plus d’argent possible ici, ce qui est bien sûr choquant. Mais il aurait, en théorie, des outils disponibles afin d’essayer de laisser les gens susceptibles de dépenser plus d’argent sur leur nouvelle console. Il pourrait examiner le nombre total de jeux installés, le nombre de mois d’abonnement à PS +, le montant total dépensé en add-ons, n’importe quoi. Les investisseurs et les analystes s’intéressent au taux d’attachement des consoles: combien de jeux le propriétaire moyen de console achète. En théorie, Sony pourrait essayer de maximiser le taux de connexion en envoyant des invitations de précommande aux personnes les plus susceptibles d’acheter plus de jeux.

L’entreprise pourrait être plus granulaire si elle le souhaitait. Par exemple, les premiers grands jeux à sortir semblent être Spider Man: Miles Morales, Ratchet and Clank: une rupture à part, suivi par Horizon: Ouest interdit. Sony pourrait-il donner la priorité aux précommandes en fonction de qui a une vaste expérience avec ces franchises, le pari étant qu’ils veulent non seulement maximiser les ventes, mais maximiser les ventes de ces jeux en particulier?

Ou peut-être qu’il pourrait donner la priorité aux clients numériques, plus susceptibles d’acheter des jeux directement auprès de Sony et de contourner les détaillants comme GameStop de Best Buy. Il pourrait diviser la différence entre les deux et estimer exactement combien de dollars un client donné a livré à Sony au cours de sa carrière PSN.

J’ai récemment reçu le trophée de platine Bloodborne. Sony pourrait-il donner la priorité à ceux qui ont vu la terrible vérité, ceux qui ont gagné les yeux sur l’intérieur et ont trouvé la vue à travers la folie? J’espere.

C’est une vision dystopique d’entreprise qui prend vie, un exemple de la manière dont vos données peuvent être utilisées au-delà de la diffusion d’annonces. Le résultat final ici, je dirais, est plutôt bénin: Sony essaiera d’amener les gens qui ont beaucoup joué à la PS4 à être les premiers à obtenir une PS5. Mais il n’est pas non plus difficile d’être un peu suspect sur les types de collecte de données et d’intégration verticale présentés ici.

