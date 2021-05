Le système d’alerte précoce contre les tremblements de terre utilise l’IA pour prédire les secousses

Un système d’alerte précoce aux tremblements de terre qui utilise intelligence artificielle (AI) pour prédire comment le sol se déplacera pendant un tremblement de terre peut donner un préavis de plusieurs secondes que la secousse arrive.

Un système similaire qui utilise une puissance de calcul plus traditionnelle existe déjà sur la côte ouest des États-Unis. Il s’appelle ShakeAlert et fonctionne en détectant les premières ondes de mouvement sismique – appelées ondes P – puis en calculant le moment où l’ensemble d’ondes qui causent la plupart des secousses – les ondes S plus lentes – arrivera.

Le nouveau système en cours de développement s’appelle DeepShake, et il est également destiné à fournir un avertissement de quelques secondes d’une secousse imminente une fois qu’un tremblement de terre a commencé. Cependant, DeepShake utilise un réseau de neurones profonds, un type d’apprentissage de l’IA, pour identifier les modèles du passé. tremblements de terre afin de prédire comment les secousses d’un nouveau tremblement de terre se déplaceront. Cela pourrait conduire à un traitement plus rapide et à une généralisation plus facile à travers différentes régions sujettes aux tremblements de terre.

«Lorsque nous nous sommes lancés dans ce projet, notre objectif était de battre les équations de prédiction des mouvements du sol qui sont actuellement utilisées» pour programmer des systèmes d’alerte aux secousses, a déclaré Avoy Datta, étudiant à la maîtrise en génie électrique à l’Université de Stanford qui faisait partie de l’équipe qui développé DeepShake. « Ils ont tendance à être très lents. Vous avez besoin de solveurs numériques, fonctionnant sur des supercalculateurs, et leur traitement peut prendre des minutes et des heures. »

En revanche, « Si nous exécutons 25 modèles DeepShake, cela prend environ 6,1 millisecondes sur un seul GPU de recherche [graphics processing unit]. « Datta a déclaré à 45Secondes.fr. » Cela va être très rapide. «

Prédire les secousses

Dans une présentation le 23 avril lors de la réunion virtuelle de la Seismological Society of America, Datta et son collègue, le premier cycle de Stanford Daniel Wu, ont rendu compte de leurs résultats après avoir entraîné DeepShake à prédire le mouvement du sol des tremblements de terre près de Ridgecrest, en Californie. Ridgecrest se trouve dans la zone de cisaillement sismique de l’est de la Californie, et en 2019, une séquence de tremblements de terre a secoué la région. Le plus grand, un séisme de magnitude 7,1, a frappé le 5 juillet.

Datta, Wu et leurs collègues ont utilisé cette séquence de tremblement de terre pour entraîner DeepShake à prédire les secousses du sol dans la région. Ils ont commencé avec un ensemble de données de plus de 36 000 tremblements de terre qui ont frappé Ridgecrest de juillet à septembre 2019 (la plupart étaient assez minuscules). Ils ont introduit 80% de l’ensemble de données dans le réseau de neurones profonds, économisant 10% pour peaufiner les paramètres du réseau et 10% pour tester si les résultats du réseau correspondaient à la réalité.

Les chercheurs ont programmé le réseau pour attribuer plus de poids aux plus grands tremblements de terre de la séquence, qui étaient relativement peu nombreux, afin qu’il puisse mieux fonctionner en tant que système d’alerte précoce – après tout, les plus grands tremblements de terre sont ceux dont les gens ont le plus besoin d’être avertis. .

Donner des avertissements

Bien que DeepShake n’ait reçu aucune information sur l’emplacement ou le type du tremblement de terre, il a été en mesure d’avertir des secousses d’autres stations sismiques du réseau entre 3 et 13 secondes avant que cela ne se produise, a déclaré Wu à 45Secondes.fr. Ceci est similaire à la quantité de préavis avec ShakeAlert. Cependant, Wu et Datta ne considèrent pas cet autre système comme un concurrent. Au contraire, ont-ils dit, la technologie DeepShake pourrait être utilisée pour compléter ShakeAlert. Les chercheurs espèrent étendre les tests à d’autres défauts et séquences de tremblements de terre.

Les secousses du sol à un endroit donné peuvent être difficiles à prévoir. Par exemple, ShakeAlert n’a pas envoyé d’avertissements lors des plus grands tremblements de terre de la séquence de Ridgecrest en 2019, car les secousses ne devaient pas atteindre le seuil de «léger tremblement» du programme dans certaines zones qui ont effectivement subi de légers tremblements. Les développeurs de ShakeAlert y ont apporté des modifications depuis 2019 pour intégrer ces leçons apprises. L’avantage des réseaux d’apprentissage en profondeur, cependant, est qu’ils intègrent automatiquement les bizarreries du site, car ils sont basés sur des expériences passées de tremblement à cet endroit, a déclaré Wu. Contrairement à ShakeAlert, qui utilise des équations plus universelles avec des hypothèses intégrées, DeepShake devrait être recyclé dans chaque région où il a été utilisé. Cette formation, cependant, attraperait des modèles que les équations traditionnelles ne pourraient pas.

«Les endroits où l’apprentissage en profondeur s’épanouit vraiment sont des endroits où il y a beaucoup de données et beaucoup de modèles compliqués à découvrir», a déclaré Wu.

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.