Le synopsis officiel de la Suicide Squad envoie la Task Force X sur une mission Do-or-Die Island

Nous avons enfin un synopsis pour La brigade suicide. La prochaine adaptation de DC Comics du réalisateur James Gunn a été maintenue en grande partie mystérieuse jusqu’à présent. Oui, nous avons vu des images et rencontré le casting vraiment empilé. Mais en ce qui concerne l’intrigue, elle a été gardée secrète. Maintenant, Warner Bros. a tiré le rideau, très légèrement, révélant la nouvelle mission que doit affronter Task Force X.

La brigade suicide sert de suite à la Suicide Squad 2016 de David Ayer, bien que cela ait été davantage présenté comme un redémarrage. Il verra plusieurs personnages revenir, tels que Harley Quinn de Margot Robbie et Jai Courtney dans le rôle du capitaine Boomerang. Quant à ce qu’ils préparent cette fois? Il s’avère qu’ils auront affaire à une tonne d’ennemis sur l’île de Corto Maltese. Le synopsis officiel se lit comme suit.

« Bienvenue en enfer, alias Bell Reve, la prison avec le taux de mortalité le plus élevé aux États-Unis de A. Où les pires super-méchants sont détenus et où ils feront tout pour sortir, même rejoindre le super-secret, super-louche Task Force X. La mission de do-or-die d’aujourd’hui? Rassemblez une collection d’inconvénients, notamment Bloodsport, Peacemaker, Captain Boomerang, Ratcatcher 2, Savant, King Shark, Blackguard, Javelin et le psychopathe préféré de tous, Harley Quinn. et déposez-les (littéralement) sur l’île reculée et infusée d’ennemis de Corto Maltese. «

Corto Maltese est apparu pour la première fois dans les pages de Batman: Le retour du chevalier noir par le légendaire Frank Miller en 1986. Il a depuis été référencé dans plusieurs projets d’action réelle, y compris Tim Burton Homme chauve-souris, Smallville et La Flèche. Maintenant, il semble que l’île sud-américaine deviendra un élément majeur du DCEU. Cela correspond à ce que le cadre de Warner Bros., Peter Safran, a précédemment dit à propos de l’intrigue du film. Safran a précisé que le groupe sera chargé de détruire « une prison et un laboratoire de l’époque nazie du nom de Jotunheim, où des prisonniers politiques ont été détenus et des expérimentations ont eu lieu ».

En plus des acteurs de retour tels que Margot Robbie, Joel Kinnaman (Rick Flag) et Viola Davis (Amanda Waller), James Gunn et Warner Bros. ont assemblé un énorme ensemble. Il comprend Idris Elba, John Cena, Michael Rooker, Flula Borg, David Dastmalchian, Daniela Melchior, Steve Agee, Mayling Ng, Peter Capaldi, Alice Braga, Pete Davidson, Nathan Fillion, Sean Gunn, Storm Reid, Taika Waititi, Joaquín Cosio et Juan Diego Botto.

Idris Elba avait initialement envisagé de remplacer Will Smith en tant que Deadshot. Au lieu de cela, il jouera le rôle de Bloodsport. John Cena, quant à lui, joue Peacemaker. Le personnage devrait faire l’objet d’une nouvelle série, intitulée Pacificateur, qui se déroule dans le même univers et est actuellement en tournage pour HBO Max. James Gunn a également écrit la série et est à bord en tant que producteur.

Comme tous les films du studio en 2021, La brigade suicide fera ses débuts dans les salles et sur HBO Max. WarnerMedia a décidé de le faire avec toute l’ardoise cette année, une décision qui s’est avérée extrêmement controversée. En tout cas, La brigade suicide arrive le 6 août de Warner Bros.

Sujets: Suicide Squad 2, Suicide Squad