Le synopsis du redémarrage du massacre à la tronçonneuse au Texas taquine une revanche Sally contre Leatherface

La fille finale originale du Massacre à la tronçonneuse la franchise obtient enfin une revanche avec l’homme qu’ils appellent Leatherface. Dans le film original réalisé par Tobe Hooper et sorti en 1974, la jeune Sally Hardesty (Marilyn Burns) a tout juste réussi à s’échapper avec sa vie dans les derniers instants de l’horreur obsédante grâce à un automobiliste qui passait dans une camionnette. Clairement contrarié de laisser le meurtre s’échapper, Leatherface (Gunnar Hansen) peut alors être vu en train de faire tourner la scie comme un fou dans l’un des plans les plus mémorables du film.

Pour le meilleur ou pour le pire, Sally n’est apparue dans aucune des suites. Le récit d’ouverture de Le massacre à la tronçonneuse du Texas, partie 2 déclarerait qu’elle avait depuis été enfermée dans un asile psychiatrique, tandis que les cartes de titre d’ouverture du troisième volet allaient encore plus loin en notant qu’elle était décédée. Marilyn Burns serait plus tard apparue en tant que personnages différents dans les suites sans lien Massacre à la tronçonneuse au Texas : la prochaine génération et Tronçonneuse Texas 3D, mais Sally était partie depuis longtemps. Contrairement à Jamie Lee Curtis dans le Halloween série, la première victime potentielle de Leatherface qui s’est enfuie n’aurait jamais une autre rencontre avec le meurtrier.

Cela change avec Netflix Massacre à la tronçonneuse redémarrer. Un synopsis officiel de l’intrigue a été publié pour le film, et il nomme spécifiquement Sally Hardesty comme personnage principal, et le rôle semble rappeler le retour de Laurie Strode de JLC dans Blumhouse. Halloween films. Marilyn Burns étant malheureusement décédée en 2014, le rôle a été refondu avec Olwen Fouéré. Cette Sally plus âgée est décrite comme « cherchant à se venger » de Leatherface après avoir tué ses amis il y a des décennies. Vous pouvez lire le synopsis ci-dessous.

« Melody (Sarah Yarkin), sa sœur adolescente Lila (Elsie Fisher) et leurs amis Dante (Jacob Latimore) et Ruth (Nell Hudson), se rendent dans la ville reculée de Harlow, au Texas, pour lancer une nouvelle entreprise idéaliste. Mais leur le rêve se transforme rapidement en cauchemar éveillé lorsqu’ils perturbent accidentellement la maison de Leatherface, le tueur en série dérangé dont l’héritage sanglant continue de hanter les habitants de la région – y compris Sally Hardesty (Olwen Fouéré), la seule survivante de son tristement célèbre massacre de 1973 qui est l’enfer – déterminé à se venger. »

Le synopsis suggère également que ce nouvel opus ignore toutes les suites et redémarrages précédents, ne reconnaissant que l’original Massacre à la tronçonneuse par Tobe Hooper et Kim Henkel. L’acteur original de Leatherface Gunnar Hansen est également décédé, sinon le producteur Fede Alvarez a déclaré qu’ils auraient également aimé le ramener. Du casting de Mark Burnham (Lowlife), Alvarez a déclaré à Entertainment Weekly : « C’était toute une recherche. Gunnar Hansen est décédé. Si Gunnar avait été vivant, je suis presque sûr qu’il aurait joué [the part], alors on essayait de trouver quelqu’un qui aurait pu être Gunnar aujourd’hui. Nous avons essayé de trouver la meilleure chose suivante. Lorsque [Burnham] s’est présenté, nous nous sommes vraiment dit : « C’est le gars. » Il avait tout le physique dont nous avions besoin de lui devant la caméra. Il a une silhouette tellement imposante. »





Massacre à la tronçonneuse commencera à diffuser sur Netflix le 18 février 2022. Pour un avant-goût de ce qui va arriver, vous pouvez consulter une première bande-annonce ci-dessous. Cette nouvelle nous vient de Screen Rant.





