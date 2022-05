Le synopsis de She-Hulk divulgué avec la date de sortie, qualifie la série Marvel de « comédie »

Une récente fuite accidentelle gracieuseté de Disney a fourni aux fans de Marvel des informations secrètes concernant la prochaine série Disney +, Elle-Hulk. En plus de révéler la date de sortie, nous avons également eu droit à un synopsis désormais supprimé pour la série MCU. Décrire Elle-Hulk en tant que « comédie », la logline révèle qu’elle sera centrée à la fois sur la carrière du personnage en tant qu’avocate des surhumains et sur sa relation avec Bruce Banner.

« Cette nouvelle série comique voit Bruce Banner aider sa cousine, Jennifer Walters, lorsqu’elle a besoin d’une transfusion sanguine d’urgence et devinez quoi ? Elle reçoit également ses pouvoirs. Tatiana Maslany jouera Jennifer, qui est une avocate spécialisée dans les affaires juridiques à caractère surhumain. Mark Ruffalo est de retour en tant que Hulk aux côtés de Tim Roth, qui joue l’Abomination. »

Le message, partagé par le site Web officiel de Disney UK, a maintenant été supprimé, mais révèle une fois de plus Elle-Hulk être une comédie pure et simple. Alors que l’univers cinématographique Marvel est bien connu (et parfois critiqué) pour son style comique, Elle-Hulk se penchera évidemment encore plus sur ces sensibilités alors que nous sommes présentés à Jennifer Walters et que nous la suivons au tribunal, où elle tente de défendre des surhumains tels que The Abomination.

Le Elle-Hulk La série a même été décrite par le président de Marvel Studios, Kevin Feige, comme une « comédie légale d’une demi-heure » dans le passé, le patron de Marvel ajoutant que c’est quelque chose que Marvel Studios n’a « jamais fait auparavant ».

Parallèlement aux styles comiques de Elle-Hulkla série sera également centrée sur la relation du personnage avec son cousin, l’ancien Avenger Bruce Banner AKA The Hulk. Avengers : Fin de partie La star Mark Ruffalo, qui reprendra le rôle dans la série Disney +, a depuis révélé qu’il passerait le relais à Elle-Hulk. « Tatiana Maslany est légendaire en tant que She-Hulk », a déclaré l’acteur. « Je lui passe la bannière. Ouais, il y a des scènes vraiment bonnes, drôles, cool, longues, longues entre le professeur et elle. Nous n’avons jamais vraiment vu Hulk interagir avec les gens comme il le fait dans cette émission. Ce sera vraiment intéressant.

Elle-Hulk Atterrira sur Disney + en août

Le synopsis a été accidentellement divulgué avec ce qui semble être la date de sortie officielle de Elle-Hulk. Alors que nous savions que la série atterrirait sur Disney + plus tard cette année, grâce à la fuite, nous savons maintenant qu’elle arrivera en fait sur le service de streaming dans les prochains mois. Le 17 août, pour être précis.

Elle-Hulk n’est qu’un exemple d’une multitude de contenus originaux définis dans l’univers cinématographique Marvel et qui doivent faire leurs débuts sur Disney +, y compris Mme Marvel, Moon Knight, Ironheart, Secret Invasion, The Guardians of the Galaxy Holiday Special, Armor Warset une série sans titre se déroulant à Wakanda.

Elle-Hulk n’est qu’un exemple d’une multitude de contenus originaux définis dans l’univers cinématographique Marvel et qui doivent faire leurs débuts sur Disney +, y compris Mme Marvel, Moon Knight, Ironheart, Secret Invasion, The Guardians of the Galaxy Holiday Special, Armor Warset une série sans titre se déroulant à Wakanda.

FILM VIDÉO DU JOUR





Jameela Jamil révèle le premier aperçu de la méchante She-Hulk Titania

Lire la suite





A propos de l’auteur