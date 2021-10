Le synopsis de Matrix Resurrections met en place un monde numérique plus fort et plus dangereux

Un synopsis officiel récemment publié pour le prochain Matrice suite que personne n’a réalisé qu’ils voulaient, The Matrix Resurrections, taquine une version « plus forte, plus sûre et plus dangereuse » de la réalité artificielle titulaire. En plus d’une matrice beaucoup plus redoutable, le nouveau synopsis, qui a été publié par Warner Bros., ramène Thomas Anderson de Keanu Reeves dans la mêlée, car il doit une fois de plus décider s’il doit laisser sa vie derrière lui à la recherche de la vérité.

« Dans un monde de deux réalités – la vie quotidienne et ce qui se cache derrière – Thomas Anderson devra choisir de suivre une fois de plus le lapin blanc. Le choix, bien qu’illusion, est toujours le seul moyen d’entrer ou de sortir de la matrice, qui est plus fort, plus sûr et plus dangereux que jamais. »

Les résurrections matricielles est dirigé par la cinéaste visionnaire Lana Wachowski, cette fois en solo et sans Lilly Wachowski, et est le quatrième volet de la franchise révolutionnaire qui a redéfini le genre en 1999. Bien que les détails de l’intrigue restent en grande partie un mystère, et malgré certaines théories contraires, Les résurrections matricielles semble être une continuation de l’histoire établie dans le premier La matrice et initialement conclu dans les années 2003 Les révolutions matricielles. La suite réunira les stars originales Keanu Reeves et Carrie-Anne Moss dans les rôles emblématiques qu’elles ont rendus célèbres, Neo et Trinity, et trouvera à nouveau le Jésus numérique de Reeves piégé dans les limites de The Matrix.

Encore une fois sous le nom de Thomas Anderson, Neo mène maintenant une vie apparemment normale, bien qu’il soit hanté par des visions de son passé bourré d’action. Obligé de prendre des pilules bleues pour tenir son destin en échec, Neo sera bientôt replongé dans la guerre entre l’homme et les machines par une bande de combattants de la liberté, menée par une mystérieuse jeune version de l’ancien mentor Morpheus.

La suite a amassé un casting stellaire, dont Jessica Henwick (Iron Fist, Star Wars : Épisode VII – Le Réveil de la Force), Jonathan Groff (Hamilton, chasseur d’esprit), Neil Patrick Harris (Fille disparue), Priyanka Chopra Jonas (Quantico), Christine Ricci (S’échapper de la maison de fous : L’histoire de Nellie Bly, Les Chroniques de Lizzie Borden), Telma Hopkins (Mort pour moi), Eréndira Ibarra (Sens8, Ingobernable), Toby Onwumere (Empire), Max Riemelt (Sens8), Brian J. Smith (Sens8, Treadstone), Jada Pinkett Smith (Angel est tombé, Gotham), et Yahya Abdul-Mateen II (Aquaman, Watchmen) qui a maintenant été confirmé pour jouer la version plus jeune du chef rebelle Morpheus.

Le retour du leader Keanu Reeves a depuis révélé quelques informations sur ce que le public peut attendre de Neo lorsqu’il se reconnectera à la franchise bien-aimée plus tard cette année, l’acteur faisant l’éloge de la vision de la réalisatrice Lana Wachowski, avant de décrire le quatrième film Matrix comme une « histoire d’amour », en plus de nous donner une idée de la direction de la suite très attendue. « Nous avons une merveilleuse réalisatrice, Lana Wachowski, et elle a écrit un magnifique scénario qui est une histoire d’amour, c’est inspirant », a récemment déclaré Reeves. « C’est une autre version, un appel à se réveiller et il y a une grande action. Tout sera révélé. »

Les résurrections matricielles doit sortir dans les cinémas du pays le 22 décembre 2021 et sera disponible sur HBO Max pendant 31 jours à compter de la sortie en salles. Cela nous vient de Warner Bros..

https://www.gamesradar.com/uk/the-matrix-resurrections-official-synopsis-teases-a-stronger-matrix/

