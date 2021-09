Le synopsis de Matrix Resurrections efface apparemment Reloaded & Revolutions de Canon

Après avoir eu l’impression pendant si longtemps que nous ne savions absolument rien de The Matrix Resurrections, on a soudain l’impression que nous avons été téléchargés avec beaucoup d’informations à la fois. Après la sortie de la première bande-annonce de la suite d’action de science-fiction, un nouveau synopsis assez vague a également été révélé grâce à Warner Bros., et pourrait suggérer que le film s’effacera La matrice rechargée et Les révolutions matricielles du canon de la franchise. Le synopsis officiel offre ces indices.

Les résurrections matricielles est une continuation de l’histoire établie dans le premier film MATRIX. Il réunit Keanu Reeves et Carrie-Anne Moss en tant qu’icônes cinématographiques Neo & Trinity dans une extension de leur histoire qui s’aventure dans la matrice et encore plus profondément dans le terrier du lapin. Une nouvelle aventure époustouflante avec de l’action et une échelle épique, elle se déroule dans un monde familier mais encore plus provocateur où la réalité est plus subjective que jamais et tout ce qu’il faut pour voir la vérité est de libérer votre esprit.

20 ans après le premier film, la franchise qui a contribué à définir la culture pop au tournant du siècle est de retour pour une continuation et une extension du film original. Matrix reste dans l’air du temps comme un film qui a changé notre regard sur le cinéma et la réalité elle-même. Avec son action révolutionnaire et ses effets visuels, The Matrix a aidé à ouvrir la voie aux films à suivre.

Bien que cela puisse sembler un peu exagéré, les lignes « la suite de l’histoire établie dans le premier film MATRIX » et la référence à Les résurrections matricielles comme une « suite et une extension du film original », qui se démarquent. Il n’y a aucune mention non plus La matrice rechargée ou Révolutions, et plusieurs mentions du premier film, ce qui semble suspect et pourrait signifier que le quatrième film à venir prendra les événements dans une direction encore plus différente, ignorant complètement les suites précédentes.

Cela signifierait bien sûr que Les résurrections matricielles reprend des années après que Neo a découvert pour la première fois qu’il pouvait voler, plutôt que de suivre sa mort et le redémarrage de The Matrix, et ainsi l’histoire se ramifiera en quelque chose de totalement inattendu, comblant peut-être les lacunes entre l’original de 1999 et l’effort de 2021 le long le chemin.

En outre, prétendre que les versements antérieurs dans une franchise n’ont jamais eu lieu n’a rien de nouveau, avec les deux 2018 Halloween et Terminator : Destin sombre le dernier à utiliser cette stratégie. Tandis que La matrice est considéré comme l’un des films de science-fiction les plus influents de tous les temps, les suites ont été considérablement moins bien reçues, beaucoup ont le sentiment qu’elles pâlissent non seulement par rapport à leur prédécesseur, mais qu’elles lui ont même fait du mal avec leurs révélations insatisfaisantes et conclusions.

De manière critique, La matrice rechargée ça allait, mais le trio, Les révolutions matricielles détient un dérisoire 35% sur Rotten Tomatoes, et bien que ce soit bien sûr loin d’être le summum, cela offre une bonne idée du consensus général, et pourquoi Les résurrections matricielles déciderait de le laisser de côté. Bien que ce soit peut-être la raison pour laquelle le studio a simplement décidé de les exclure du synopsis…

Bien qu’il y ait des indices potentiels dans la récente bande-annonce de The Matrix 4 pour suggérer que ce n’est pas le cas, préféreriez-vous que Les résurrections matricielles oublié les séquelles ? The Matrix Resurrections devrait sortir en salles par Warner Bros. Pictures le 22 décembre 2021, et sera également diffusé numériquement sur le niveau sans publicité de HBO Max aux États-Unis pendant un mois à compter de cette même date. Cela nous vient de Warner Bros..