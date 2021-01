Le synopsis de la série Amazon du Seigneur des Anneaux ramène le mal en Terre du Milieu

Depuis qu’Amazon Studios a annoncé qu’il créerait une nouvelle série fantastique basée sur le monde du Seigneur des anneaux créé par JRR Tolkein, les fans ont hâte de découvrir les détails de l’histoire de la série. Maintenant, TheOneRing.net a publié une description de la série à venir dont ils confirment qu’elle est authentique et exacte. Vous pouvez lire le synopsis complet ci-dessous.

« La série à venir d’Amazon Studios présente pour la toute première fois sur les écrans les légendes héroïques de l’histoire légendaire du Second Âge de la Terre du Milieu. Ce drame épique se déroule des milliers d’années avant les événements de JRR Tolkien Le Hobbit et Le Seigneur des Anneaux , et ramènera les téléspectateurs à une époque où de grandes puissances ont été forgées, des royaumes sont passés à la gloire et sont tombés en ruine, des héros improbables ont été testés, l’espoir est suspendu par le plus fin des fils, et le plus grand méchant qui ait jamais coulé de la plume de Tolkien a menacé de couvrent tout le monde dans les ténèbres. Commençant à une époque de paix relative, la série suit un ensemble de personnages, à la fois familiers et nouveaux, confrontés à la réémergence tant redoutée du mal vers la Terre du Milieu. Des profondeurs les plus sombres des Monts Brumeux, aux forêts majestueuses de la capitale des elfes de Lindon, au royaume insulaire à couper le souffle de Númenor, aux confins de la carte, ces royaumes et personnages se tailleront des héritages qui dureront longtemps après la vous êtes partis. «