Le synopsis de la série Ahsoka Disney + et les détails du personnage de Star Wars ont-ils fuité?

Disney + est vraiment dans le Guerres des étoiles entreprise, avec plusieurs spin-offs et histoires en cours de planification dans le sillage du succès de Le mandalorien. Une de ces séries se concentrera sur Ahsoka Tano, et une fuite supposée Ahsoka le synopsis de la série a peut-être maintenant révélé plusieurs détails alléchants qui ne manqueront pas de faire sourire Guerres des étoiles les visages des fans partout.

« Ahsoka Tano est à la recherche du diabolique Grand Amiral Thrawn dans l’espoir que cela l’aidera à localiser le disparu Ezra Bridger, le jeune Jedi qui a disparu avec Thrawn il y a de nombreuses années. »

Ahsoka a finalement fait ses débuts en direct dans la deuxième saison de Le mandalorien et a été parfaitement joué par Daredevil et Luke Cage star Rosario Dawson. Introduit dans «Chapitre 13: Les Jedi», il était sous-entendu qu’Ahsoka avait poursuivi sa recherche d’Ezra Bridger, qui avait apparemment été aspiré dans un trou de ver lors de sa bataille avec Thrawn pendant la série animée, Rebelles de Star Wars. Cette fuite provient du scooper connu (et parfois fiable) Daniel RPK et, si elle s’avère exacte, le Ahsoka Tano la série pourrait passer à l’action en direct Guerres des étoiles dans des directions qu’il n’a jamais été auparavant.

Il y a eu des rumeurs persistantes selon lesquelles des versions en direct d’Ezra Bridger et du Grand Amiral Thrawn seraient introduites dans Ahsoka Tano, et, compte tenu des derniers moments de l’arc d’Ahsoka dans Rebelles de Star Wars, cette description divulguée aurait certainement du sens. La théorie de la Ahsoka Tano La série est alors que, après avoir attrapé la piste de Thrawn, Ahsoka se réunira avec la guerrière mandalorienne Sabine Wren et le couple retrouvera Thrawn dans l’espoir de découvrir ce qui est arrivé à Ezra.

Il convient également de noter que ce synopsis correspond aux rapports précédents sur l’histoire de la série, bien qu’il puisse bien sûr être juste une supposition éclairée compte tenu de tout ce que nous savons sur Ahsoka à partir du Rebelles de Star Wars séries. Cependant, ce serait absolument une histoire qui plairait aux fans du personnage et au plus large. Guerres des étoiles univers, avec les personnages Thrawn et Ezra Bridger qui se sont avérés être très avant et très dignes du saut dans l’action réelle.

Bien que le personnage n’était pas connu d’un public plus large jusqu’à récemment, Ahsoka Tano a été un aliment de base de Guerres des étoiles tradition depuis ses débuts en 2008 Star Wars: La guerre des clones. Au fil du temps, elle a trouvé un public et est devenue un personnage vraiment important au sein de la franchise. Mis à part son apparition dans le La guerre des clones, Ahsoka est également apparu dans la série animée Rebelles de Star Wars et au fil des ans, il est devenu l’un des personnages les plus populaires de toute la franchise.

le Ahsoka Tano la série limitée est développée par Jon Favreau et Dave Filoni, et existera aux côtés des deux Le mandalorien et Rangers de la nouvelle république. Rosario Dawson reprendra son rôle d’Ahsoka Tano, la série devant être diffusée en première sur Disney + dans le courant de 2022. Quant aux aventures continues de Le mandalorien, la saison 3 devrait débuter à la fin de cette année. Cela nous vient avec l’aimable autorisation de DanielRPK.

Sujets: Ahsoka, Star Wars, Disney Plus, Streaming