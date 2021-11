Le synopsis de Hocus Pocus 2 ressuscite trois sœurs sorcières voraces à la veille de la Toussaint

Après leur vidéo teasing du week-end, Disney a mis à jour le synopsis de leur prochain Hocus Pocus 2, et bien que cela en révèle un peu plus sur l’intrigue du retour tant attendu des sœurs Sanderson, cela peut également s’avérer un peu décevant. Le tournage du film est en cours depuis deux semaines, et bien qu’il n’y ait encore eu aucun signe de Bette Midler, Sarah Jessica Parker et Kathy Najimy sur le plateau, de nombreuses images des coulisses ont été publiées grâce à la couverture médiatique locale et résidents de Rhode Island qui se sont familiarisés avec une caméra dans la région.

Selon le synopsis récemment publié par Disney, « Cela fait 29 ans que quelqu’un a allumé la bougie de la flamme noire et ressuscité les sœurs du XVIIe siècle qui ont été exécutées pour avoir pratiqué la sorcellerie, et elles cherchent à se venger. Maintenant, c’est jusqu’à trois lycéens pour comprendre comment empêcher les sorcières voraces de faire des ravages d’un nouveau genre sur Salem avant minuit la veille de la Toussaint. »

Comme je l’ai dit, ce n’est peut-être pas beaucoup de choses à faire, mais cela soulève quelques points à noter qui répondent au moins à une question posée par les fans : une chronologie. Comme le dit le synopsis, la suite se déroule dans un scénario en temps réel, sautant dans le temps de 29 ans à partir de 1993 Hocus Pocus et retrouver les trois sorcières ressuscitées dans un décor encore plus moderne que leur précédente sortie. Le problème avec cela devient le fait que si peu de l’original Hocus Pocus les acteurs sont impliqués, car à part les trois têtes d’affiche féminines et le retour maintenant confirmé de Doug Jones, il semble que personne d’autre n’ait même été approché pour jouer dans le film. Avec un écart de près de trois décennies, il aurait semblé évident d’emprunter la voie de la « suite héritée » à grande échelle et de poursuivre l’histoire du hit de 1993.

Cependant, cela nous amène à l’autre point à retenir de la révélation du synopsis, le fait que nous semblons avoir une suite « si ce n’est pas cassé, ressasse-le ». L’intrigue semble à peu près identique au premier film, dans lequel trois jeunes étaient chargés d’invoquer puis de vaincre les Sanderson avant minuit à Halloween. Cette fois-ci, nous avons trois lycéens à la place de Max, Allison et Dani, mais nous sommes toujours sur le territoire de trois enfants qui ressuscitent accidentellement les sœurs et ont jusqu’à minuit pour les bannir… à nouveau.

Après une attente de près de trente ans, cela semble un peu difficile et explique probablement pourquoi le film se dirige directement vers Disney + et n’a pas de sortie en salles. Le film plaira certainement aux fans inconditionnels qui ont grandi avec Hocus Pocus comme un classique d’Halloween, et pourrait bien amener de nouveaux arrivants à la fête, mais dans l’ensemble, bien que les détails fins au milieu puissent différer, il est clair que Hocus Pocus 2 apporte une copie conforme de son prédécesseur, même dans un village du XVIIe siècle, comme l’ont montré des photos de tournage récentes.

