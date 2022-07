Le synopsis de Gen V appelle The Boys Spinoff Part College Show, Part Hunger Games

Suite à la récente confirmation que le prochain Les garçons le spin-off sera intitulé Génération V, un nouveau synopsis a maintenant émergé qui appelle la série « en partie émission universitaire, en partie Hunger Games ». Révélé avec l’aimable autorisation d’Amazon Prime Video, le synopsis de Génération V taquine plus de quoi Les garçons les fans peuvent attendre de cette prochaine aventure se déroulant dans le monde de Les garçons car il nous présente un ensemble de supes adolescents.

« Gen V se déroule dans le seul collège américain exclusivement réservé aux super-héros, dirigé par Vought International. Gen V est une série irrévérencieuse et classée R qui explore la vie de Supes hormonaux et compétitifs alors qu’ils mettent leurs limites physiques, sexuelles et morales à l’épreuve, en compétition pour les meilleurs contrats dans les meilleures villes. C’est en partie une émission universitaire, en partie Hunger Games – avec tout le cœur, la satire et la torpeur de The Boys.

Alors, Génération V mettra supe jeune adulte contre supe jeune adulte, car ils sont testés un Jeux de la faimdéfi de style. Le spin-off aura lieu à la Godolkin University School of Crimefighting, un établissement dirigé par Vought International bien sûr, la comparaison avec les jeux mortels de la faim nous disant tout ce que nous devons savoir sur la direction de Génération V. Et tout Les garçons-la violence de style qui suivra alors que nous explorons une toute nouvelle arène de l’univers des super-héros Prime Video.

Un teaser récent pour Génération V a révélé une partie du casting de la série dérivée. Génération V mettra en vedette Jaz Sinclair dans Marie Moreau, Lizze Broadway dans Emma Shaw, Patrick Schwarzenegger dans Golden Boy, Sean Patrick Thomas dans Polarity et Marco Pigossi dans le rôle du docteur Edison Cardosa. Des gens comme Chance Perdomo, Maddie Phillips, London Thor, Derek Luh, Asa Germann et Shelley Conn.

Génération V impliquera de nombreux noms derrière Les garçons, avec la série créée par Craig Rosenberg, un écrivain et producteur exécutif sur une adaptation de bande dessinée extrêmement Prime Video. Eric Kripke, Seth Rogen, Tara Butters, Brant Englestein, Garth Ennis, Evan Goldberg, Ken Le in, Ori Marmur, Neal H. Moritz, Jason Netter, Darick Robertson et Erica Rosbe seront impliqués dans la réalisation de Génération V en tant que producteurs exécutifs.





Aux côtés de Génération V, Les garçons Reviendra dans une quatrième saison

Non seulement le monde de Les garçons se développer dans un spin-off, mais l’équipe titulaire de justiciers devrait également revenir dans une quatrième saison à venir. Alors que les détails restent largement inconnus, le showrunner Eric Kripke a décrit la saison 4 de Les garçons comme « axé sur le caractère ».

« Nous commençons le tournage fin août. Je commence à regarder quelques premières ébauches du premier couple », a récemment révélé Kripke. « Nous sommes encore en avance, je pense qu’en ce moment, nous sommes au milieu de l’épisode 3 et Je lis un brouillon de l’épisode 1. Et même à ce stade, il est encore trop tôt avec une réécriture lourde et nous sommes toujours là pour tout comprendre. Mais c’est super intéressant et amusant et vraiment, vraiment riche émotionnellement. Probablement aussi émotionnellement compliqué comme nous ne l’avons jamais fait. Jusqu’à présent, c’est ce que j’ai retenu. Tout le monde fait vraiment face à ses problèmes fondamentaux d’une manière assez excitante, une saison très axée sur les personnages.

Génération V n’a pas encore de date de sortie mais devrait sortir en 2023. Les garçons La saison 3 est désormais disponible en streaming dans son intégralité sur Prime Video.