Le synopsis de Borderlands d’Eli Roth révélé, Edgar Ramirez rejoint le casting en tant qu’Atlas

Edgar Ramirez rejoindra Cate Blanchett, Kevin Hart, Jamie Lee Curtis, Ariana Greenblatt, Florian Munteanu, Haley Bennett et Jack Black dans l’adaptation du réalisateur Eli Roth du jeu vidéo à succès Borderlands pour Lionsgate, le studio a annoncé aujourd’hui. L’annonce a été faite par Nathan Kahane, président du Lionsgate Motion Picture Group.

Edgar Ramirez jouera Atlas, un titan d’affaires et fabricant d’armes, et la personne la plus puissante de l’univers. Lionsgate a également lancé le synopsis officiel du film.

Cate Blanchett, deux fois lauréate d’un Oscar, fait équipe avec Kevin Hart dans Borderlands du réalisateur Eli Roth. Lilith (Blanchett), un hors-la-loi infâme au passé mystérieux, retourne à contrecœur sur sa planète natale de Pandore pour retrouver la fille disparue du plus puissant SOB de l’univers, Atlas (Ramirez). Lilith forme une alliance avec une équipe inattendue – Roland (Hart), un ancien mercenaire d’élite, maintenant désespéré pour la rédemption; Tiny Tina (Greenblatt), une démolitionniste sauvage pré-adolescente; Krieg (Munteanu), le protecteur musclé de Tina, défié rhétoriquement; Tannis (Curtis), le scientifique avec une emprise ténue sur la raison; et Claptrap (Black), un robot toujours sage. Ces héros improbables doivent combattre des monstres extraterrestres et des bandits dangereux pour trouver et protéger la fille disparue, qui peut détenir la clé d’un pouvoir inimaginable. Le destin de l’univers pourrait être entre leurs mains – mais ils se battront pour quelque chose de plus: les uns les autres. Basé sur le jeu de Gearbox et 2K, l’une des franchises de jeux vidéo les plus vendues de tous les temps, bienvenue à Borderlands.

« Quel honneur incroyable d’avoir un acteur du calibre, du talent et du charisme d’Edgar jouant aux côtés de Cate Blanchett et de cette distribution remarquable. Atlas doit être une personnalité vraiment magnétique, quelqu’un avec du charisme et du charme mais cet air de menace en dessous de tout. I Je suis fan d’Edgar depuis ses premières performances et il continue de m’émerveiller à chaque tournant dramatique. Nous voulons créer quelque chose de sauvage, d’amusant et de très différent de tout ce qu’ils ont vu d’Edgar auparavant. Je suis tellement excité pour travailler avec lui », a déclaré le directeur Eli Roth.

Kahane a déclaré: « La force de la présence d’Edgar et la force de son talent d’acteur en font un choix idéal pour jouer Atlas, un personnage qui contrôle le destin de tant de gens dans l’univers Borderlands. Il est le complément parfait à ce casting parfait. «

Basé sur l’expérience de jeu la plus vendue sur PC et console du développeur Gearbox Software et de l’éditeur 2K, une marque à part entière de Take-Two Interactive Software, Inc. (NASDAQ: TTWO), Borderlands est l’une des franchises de jeux vidéo les plus réussies au monde, avec plus de 68 millions d’unités vendues dans le monde, dont plus de 24 millions d’unités de Borderlands 2, qui est le titre le plus vendu de l’histoire de 2K. Le dernier versement, Borderlands 3, lancé en septembre 2019 et récemment sorti pour la PlayStation 5 et la Xbox Series X, s’est vendu à plus de 12 millions d’unités dans le monde et a reçu le prix du meilleur jeu multijoueur à la Gamescom 2019 et du meilleur jeu en cours à la Gamescom 2020. Borderlands est basé sur l’expérience de jeu la plus vendue sur PC et console du développeur Gearbox Software et de l’éditeur 2K, une marque en propriété exclusive de Take-Two Interactive Software, Inc. (NASDAQ: TTWO).

Le dernier brouillon du scénario est du scénariste Craig Mazin, deux fois lauréat d’un Emmy. Avi Arad et Ari Arad produisent via leur bannière Arad Productions, Erik Feig produisant également via PICTURESTART. Les producteurs exécutifs du film sont Randy Pitchford, producteur exécutif de la franchise de jeux vidéo « Borderlands » et fondateur de Gearbox Entertainment Company, et Strauss Zelnick, président et PDG de Take-Two Interactive. James Myers et Aaron Edmonds supervisent le projet au nom de Lionsgate. Emmy Yu supervise le film pour Arad Productions. Lucy Kitada et Royce Reeves-Darby supervisent le projet pour PICTURESTART.

