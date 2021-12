Le synopsis de Blade aurait des fuites, la date de début du tournage de l’été 2022 a-t-elle été confirmée?

Banggood 300R C16-16-200 / BAP300R 16-2T-C20-200L porte-outil de tournage avec 2 pièces APMT1135PDER insert

La description:300R C16-16-200 / BAP300R 16-2T-C20-200L porte-outil de tournage avec 2 pièces APMT1135PDER insertSpécification:Matériel42 chrome molybdèneDiamètre de la tige16mmOverAll Longueur125mmConvient àAPMT1135PDER Fonctionnalités:- Utilisez les trous de vis éloignés du centre du blade pour le fixer plus fermement.- After the fire, the higher processing accuracy, the use of longer life.- Haute dureté, résistance à lusure.Emballage inclus:1 xTitulaire2 x APMT1135PDER Insert1 x Clé T8Plus de détails: