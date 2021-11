Le synopsis de Batman taquine la colère du chevalier noir de Robert Pattinson

Grâce à des événements comme DC FanDome et au fait qu’il semble avoir été en production depuis toujours, nous en savons déjà beaucoup sur Le Batman, le film réalisé par Matt Reeves qui a promis d’apporter un Dark Knight sombre, graveleux et, surtout, plus jeune que ce que nous avons déjà vu sur grand écran. Cependant, Warner Bros. a maintenant publié un synopsis officiel pour le film, et bien qu’il ne révèle rien sur l’intrigue que nous ne connaissons pas déjà, il martèle le message que cela va être un standalone brutal histoire, en dehors du DCEU.

D’après le résumé, « Le Batman est un thriller énervé et bourré d’action qui dépeint Batman dans ses premières années, luttant pour équilibrer la rage avec la droiture alors qu’il enquête sur un mystère troublant qui a terrorisé Gotham. Robert Pattinson livre une représentation brute et intense de Batman comme un justicier désabusé et désespéré réveillé par la réalisation que la colère qui le consume ne le rend pas meilleur que le tueur en série impitoyable qu’il chasse.

La dernière bande-annonce de Le Batman est sorti le mois dernier et présentait un meilleur aperçu de Pattinson in the Bat-Suit, ainsi que Penguin de Colin Farrell, Catwoman de Zoe Kravitz et Riddler de Paul Dano, bien qu’il y ait encore beaucoup de spéculations sur la raison exacte pour laquelle il n’y a actuellement aucune séquence de le visage de ce dernier dans l’un des clips publiés jusqu’à présent. En tout, Le Batman rejoint une tendance croissante pour les films à garder toutes leurs cartes près de leur poitrine, ce qui, après des décennies de bandes-annonces trop désireuses de montrer tous les meilleurs morceaux d’un film, est un changement bienvenu et semble revenir à une époque où vous pourriez entrer dans une salle de cinéma sans savoir exactement à quoi s’attendre d’un film.

Le Batman a été initialement mis à rude épreuve par les fans lorsque Robert Pattinson a été annoncé comme reprenant le rôle, mais au cours des six derniers mois, nombreux sont ceux qui ont adhéré à l’idée. On nous a déjà donné une histoire d’origine de Batman avec Christopher Nolan Batman commence, bien que Pattinson soit plus jeune, et selon Reeves, cette fois-ci, nous verrons Batman alors qu’il commence à peine à se familiariser avec sa vie de combattant du crime, sans bon nombre des gadgets auxquels il s’est associé au fil des ans.

Ce qui enthousiasme de nombreux fans, c’est l’intention de DC de mettre leur multivers en jeu dès l’année prochaine, ce qui, selon beaucoup, commencera par Le flash film car il est bien connu que le scénario mettra en vedette Batman de Michael Keaton ainsi que Caped Crusader de Ben Affleck, et si tout se déroule comme prévu, alors nous pourrions voir plusieurs chronologies coexister simultanément à travers le DCEU. Cela a conduit beaucoup à se demander si cela signifie que nous pourrions potentiellement voir un croisement de Joaquin Phoenix Joker et Batman de Robert Pattinson également à venir, et compte tenu de la similitude de ton entre les deux, il ne serait pas trop difficile de voir leurs mondes entrer en collision.

Le Batman est actuellement prévu pour le 4 mars 2022.

