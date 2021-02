Le syndrome lié au COVID chez les enfants se développe, les nouveaux cas semblent être plus graves

16 févr.2021 16:40:12 IST

Braden Wilson, 15 ans, avait peur du COVID-19. Il a pris soin de porter des masques et n’a quitté sa maison, à Simi Valley, en Californie, que pour des choses comme des examens d’orthodontiste et des visites avec ses grands-parents à proximité. Mais d’une manière ou d’une autre, le virus a trouvé Braden. Il a causé des dommages impitoyables sous la forme d’un syndrome inflammatoire qui, pour des raisons inconnues, frappe certains jeunes, généralement plusieurs semaines après l’infection par le coronavirus. Les médecins de l’hôpital pour enfants de Los Angeles ont mis l’adolescent sur un ventilateur et une machine de dérivation cœur-poumon. Mais ils n’ont pas pu empêcher ses principaux organes de tomber en panne. Le 5 janvier, « ils ont officiellement déclaré qu’il était en état de mort cérébrale », a raconté sa mère, Amanda Wilson, en sanglotant. «Mon garçon était parti.

Les médecins de tout le pays ont constaté une augmentation frappante du nombre de jeunes atteints de la maladie de Braden, appelée syndrome inflammatoire multisystémique chez les enfants ou MIS-C. Encore plus inquiétant, disent-ils, c’est que plus de patients sont maintenant très malades que lors de la première vague de cas, ce qui a alarmé les médecins et les parents du monde entier au printemps dernier.

«Nous recevons maintenant plus de ces enfants MIS-C, mais cette fois, il semble qu’un pourcentage plus élevé d’entre eux soient vraiment gravement malades», a déclaré le Dr Roberta DeBiasi, chef des maladies infectieuses au Children’s National Hospital de Washington, DC Au cours de la première vague de l’hôpital, environ la moitié des patients avaient besoin d’un traitement dans l’unité de soins intensifs, a-t-elle déclaré, mais maintenant 80 à 90% le font.

Les raisons ne sont pas claires. La flambée suit le pic global des cas de COVID aux États-Unis après la saison des vacances d’hiver, et plus de cas peuvent simplement augmenter les chances d’apparition d’une maladie grave. Jusqu’à présent, il n’y a aucune preuve que les variantes récentes de coronavirus sont responsables, et les experts disent qu’il est trop tôt pour spéculer sur un effet des variantes sur le syndrome.

La condition reste rare. Les derniers chiffres des Centers for Disease Control and Prevention montrent 2 060 cas dans 48 États, à Porto Rico et dans le district de Columbia, dont 30 décès. L’âge médian était de 9 ans, mais les nourrissons jusqu’à 20 ans ont été atteints. Les données, qui ne sont complètes que jusqu’à la mi-décembre, montrent que le taux de cas augmente depuis la mi-octobre.

Alors que la plupart des jeunes, même ceux qui sont tombés gravement malades, ont survécu et sont rentrés chez eux dans un état relativement sain, les médecins ne savent pas si certains auront des problèmes cardiaques persistants ou d’autres problèmes.

«Nous ne savons vraiment pas ce qui se passera à long terme», a déclaré le Dr Jean Ballweg, directeur médical de la transplantation cardiaque pédiatrique et de l’insuffisance cardiaque avancée au Children’s Hospital & Medical Center d’Omaha, Nebraska, où, d’avril à octobre, le l’hôpital traitait environ deux cas par mois, dont environ 30% en USI. Ce nombre est passé à 10 cas en décembre et 12 en janvier, 60% ayant besoin de soins intensifs – la plupart nécessitant des ventilateurs. «De toute évidence, ils semblent être plus malades», dit-elle.

Les symptômes du syndrome peuvent inclure de la fièvre, des éruptions cutanées, des yeux rouges ou des problèmes gastro-intestinaux. Ceux-ci peuvent évoluer vers un dysfonctionnement cardiaque, y compris un choc cardiogénique, dans lequel le cœur ne peut pas serrer suffisamment pour pomper suffisamment le sang. Certains patients développent une cardiomyopathie, qui raidit le muscle cardiaque, ou un rythme anormal. Ballweg a déclaré qu’une jeune femme de 15 ans de son hôpital avait besoin d’une procédure qui fonctionnait comme un stimulateur cardiaque temporaire.

Les hôpitaux disent que la plupart des patients sont testés positifs pour les anticorps COVID qui indiquent une infection antérieure, mais certains patients sont également testés positifs pour une infection active. De nombreux enfants étaient auparavant en bonne santé et présentaient peu ou pas de symptômes de leur infection initiale au COVID.

Les médecins ne savent pas quels facteurs prédisposent les enfants au syndrome. Le Dr Jane Newburger, chef adjoint des affaires académiques au département de cardiologie de l’hôpital pour enfants de Boston, qui est à la tête d’une étude nationale, a déclaré que les patients obèses et certains enfants plus âgés semblaient s’en tirer moins bien.

Soixante-neuf pour cent des cas signalés ont affecté des jeunes latinos ou noirs, ce qui, selon les experts, découle de facteurs socio-économiques et autres qui ont exposé de manière disproportionnée ces communautés au virus. Mais l’hôpital d’Omaha, où les premiers cas étaient en grande partie parmi les enfants de parents latinos travaillant dans l’industrie du conditionnement de la viande, «voit maintenant un spectre beaucoup plus large et toutes les ethnies», a déclaré Ballweg.

Jude Knott, 4 ans, a été hospitalisé à Omaha pendant 10 jours après avoir développé des maux de tête, de la fièvre, des vomissements, des yeux rouges et une fréquence cardiaque rapide.

«Ce n’était que des montagnes russes», a déclaré sa mère, Ashley Knott, coach de carrière dans une organisation à but non lucratif d’Omaha qui aide les adolescents à faible revenu.

Pour expliquer à Jude les perfusions d’immunoglobulines intraveineuses que les médecins lui administraient, elle a dit qu’ils «mettaient des Ninjas dans ton sang pour qu’ils puissent se battre». Pour les injections d’anticoagulant, qu’il détestait, elle a dit: faire passer votre sang d’un milk-shake à l’eau parce que nous avons besoin que ce soit de l’eau. Tout pour l’aider à comprendre.

Jude est récemment retourné à plein temps à l’école maternelle. Il a une certaine dilatation d’une artère coronaire, mais s’améliore, a déclaré sa mère.

«Il éprouve définitivement une certaine anxiété», a déclaré Knott. « Je crains juste qu’il soit en quelque sorte aux prises avec des soucis d’adultes à 4 ans. »

Les médecins ont déclaré avoir appris des traitements efficaces qui, en plus des stéroïdes, des immunoglobulines et des anticoagulants, peuvent inclure des médicaments contre l’hypertension, un immunomodulateur appelé anakinra et de l’oxygène supplémentaire. Certains hôpitaux utilisent des ventilateurs plus que d’autres, ont déclaré des experts.

Mais bien que les médecins en apprennent davantage, les pédiatres peuvent manquer le syndrome au début, car les premiers symptômes peuvent imiter certaines affections courantes.

Lors d’un service commémoratif le 5 février, Braden Wilson est resté dans les mémoires comme un adolescent au cœur généreux et créatif qui aimait le cinéma et la mode. Ses peintures à l’huile éclaboussées de couleurs ont été exposées.

Sa mère a lu un poème qu’il a écrit et qui est suspendu au réfrigérateur de ses grands-parents, Fabian et Joe Wilson, avec qui il était proche: «Accrochez-vous aux rêves / car si les rêves créent / la vie est une belle toile / un chef-d’œuvre bien peint.»

Pam Belluck. c.2021 The New York Times Company

