Le SUV électrique Skoda Enyaq iV fait ses débuts mondiaux: tout ce que vous devez savoir

Une série de teasers plus tard, Skoda Auto a lancé sa première nouvelle voiture entièrement électrique, la Skoda Enyaq iV. Comme c’est la tendance, l’Enyaq est un grand SUV de taille similaire au Kodiaq, et est le premier d’une gamme complète de véhicules électriques à suivre. Bien que compte tenu de son architecture MEB et de son packaging EV, des écarts importants ont été faits par rapport aux autres offres de la marque.

L’Enyaq iV continue de présenter une calandre papillon Skoda vestigiale. Seuls les contours et les austères restent maintenant, mais cela a été rendu plus grand et plus droit que les voitures Skoda précédentes. Une autre nouveauté est le DRL LED pleine largeur en option qui divise la calandre en deux et l’éclairage de la calandre à LED. Les phares eux-mêmes sont plus profonds et plus balayés que les autres voitures Skoda. Il existe également un traitement similaire aux feux arrière plus minces. Les deux sont des unités entièrement LED.

Les lignes de carrosserie propres des voitures Skoda plus récentes comme la dernière Octavia ont également été conservées ici, mais sont plus prononcées maintenant. Le grand changement avec l’Enyaq iV est que l’architecture EV a permis à Skoda de lui donner des proportions plus agressives. La position verticale distinctive du Kodiaq et du Karoq a cédé la place à une ligne de toit en pente plus agressive et à des roues plus grandes (jusqu’à 21 pouces). L’empattement relativement plus long signifie également que les roues ont été poussées plus loin, encore accentuées par le capot court.

La version d’entrée de gamme est l’Enyaq iV 50 avec sa batterie de 55 kWh, alimentant un moteur électrique monté à l’arrière de 109 kW. Avec son autonomie de 340 km, il s’adresse aux acheteurs à petit budget, qui utiliseront très probablement ce SUV en conditions urbaines. Ensuite, il y a l’Enyaq iV 60, qui a une autonomie de 390 km tout en étant alimenté par un moteur de 132 kW et alimenté par une batterie de 62 kWh. La troisième option de batterie est une unité de 82 kWh qui, lorsqu’elle est montée sur l’Enyaq iV 80, est la meilleure pour les longs trajets étant donné sa portée de 500 km grâce à un moteur de 150 kW.

Cette batterie plus grande est utilisée par deux autres versions, une 80X axée sur le tout-terrain et la RS axée sur la performance, qui seront également toutes deux à traction intégrale étant donné l’ajout d’un moteur plus petit sur l’essieu avant. Le 80X a une sortie de 195 kW et tandis que la version RS haut de gamme a une sortie de 225 kW. Cette version peut faire de 0 à 100 km / h en 6,2 secondes et a une vitesse de pointe de 180 km / h. Les deux versions supérieures ont une autonomie de 460 km.

Comme la plupart des autres nouveaux véhicules électriques, l’Enyaq peut être chargé rapidement de 10 à 80% en 40 minutes via un chargeur de 125 kW. Un boîtier mural de 11 kW peut également être installé à la maison pour charger l’Enyaq en six à huit heures selon la taille de la batterie. Enfin, une prise domestique classique de 230 volts peut également être utilisée.

Le tableau de bord a une conception en couches de ralentissement similaire, tandis que le nombre de boutons physiques a diminué. Il y a un grand écran d’infodivertissement central de 13 pouces et une petite banque de boutons physiques. Le nouveau volant à deux branches Skoda fait également son apparition ici. L’idée était d’améliorer la sensation d’espace dans la cabine.

Les nouveaux détails sont l’écran du conducteur numérique plus encastré de 5,3 pouces et un nouveau HUD avec AR. Maintenant basé sur l’architecture MEB du groupe VW, l’absence de tunnel central a libéré de l’espace pour plus de trous cubby autour de l’accoudoir central. Cela a également libéré plus d’espace pour le passager du milieu de la deuxième rangée. Skoda dit que le long empattement de cette plate-forme a libéré plus d’espace à l’intérieur ainsi que dans le coffre, qui représente 585 litres. Skoda fournira à Enyaq iV de nombreux packages de conception, qui offriront aux clients de nombreux choix de couleurs et de textures intérieures. Des matériaux durables seront également proposés. De nombreux petits ajouts utiles que Skoda apporte à ses autres voitures sont également disponibles ici. Vous obtenez le parapluie, un grattoir à glace et de nombreux rangements dans la cabine et le coffre. Jusqu’à neuf airbags et une multitude d’assistance au conducteur et de technologie de voiture connectée sont également proposés.

La Skoda Enyaq iV sera lancée à l’international début 2021, w. Pour célébrer le 125e anniversaire de la marque, une édition du fondateur sera disponible. Celui-ci est doté de caractéristiques et d’un style uniques et est limité à 1 895 unités. La moissonneuse-batteuse Skoda-VW en Inde étant assez désireuse d’exploiter la relaxation d’homologation offerte à l’importation, l’Enyaq iV pourrait bien faire son chemin ici. Bien que les prix devraient dépasser de loin les Superb.

