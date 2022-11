Le suspect de l’attaque de Paul Pelosi aurait déclaré à la police qu’il était en « mission suicide » avec plus de cibles

L’homme accusé d’avoir brutalement attaqué le mari de la présidente de la Chambre Nancy Pelosi, D-Californie, a déclaré aux policiers sur les lieux qu’il était en « mission suicide » et qu’il avait des cibles supplémentaires, selon des documents judiciaires déposés mardi.

Les nouveaux détails sont survenus peu de temps après que les procureurs californiens ont inculpé David DePape, 42 ans, de tentative de meurtre, d’agression avec une arme mortelle, de maltraitance de personnes âgées, de cambriolage résidentiel, de faux emprisonnement et de menaces d’un agent public dans le cadre de l’attaque de vendredi contre Paul Pelosi.

DePape, qui a comparu devant le tribunal d’État mardi, a plaidé non coupable de toutes les accusations.

Après avoir plaidé, les procureurs ont déposé une note de détention révélant les commentaires que DePape aurait faits aux autorités et aux médecins vendredi.

« J’en ai marre du niveau insensé de mensonges venant de Washington, DC Je suis venu ici pour discuter un peu avec sa femme », a déclaré DePape à Paul Pelosi, selon le dossier.

« Je ne voulais pas vraiment lui faire de mal, mais tu sais que c’était une mission suicide. Je ne vais pas rester ici sans rien faire, même si cela me coûte la vie », a-t-il ajouté.

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait d’autres projets que l’attaque contre la maison de Pelosi, DePape a nommé plusieurs politiciens fédéraux et d’État « éminents », leurs proches et un professeur local, selon le dossier du tribunal. Aucune des personnes n’a été nommée.

DePape, qui a été interpellé mardi après-midi à San Francisco, pourrait encourir 13 ans de prison à vie s’il est reconnu coupable. Au cours de l’audience de 15 minutes, DePape portait une combinaison orange et son bras était en écharpe. Son défenseur public, Adam Lipson, a déclaré aux journalistes par la suite que l’épaule de DePape s’était disloquée lorsque la police l’a arrêté vendredi. Lipson a déclaré qu’il prévoyait d’enquêter sur la « vulnérabilité de DePape à la désinformation » dans le cadre de la défense.

La présidente de la Chambre Nancy Pelosi est photographiée avec son mari, Paul Pelosi, sur la colline du Capitole le 3 janvier 2019 à Washington, DC Zach Gibson / Getty Images

DePape, qui continuera d’être détenu dans la prison du comté, doit comparaître à nouveau devant le tribunal vendredi pour son enquête sur le cautionnement.

Il fait également face à deux accusations fédérales liées à l’agression : tentative d’enlèvement et voies de fait avec intention de représailles contre un fonctionnaire fédéral en menaçant ou en blessant un membre de sa famille. Ces accusations, annoncées lundi par le ministère de la Justice, sont passibles d’un maximum de 50 ans de prison.

DePape a spécifiquement ciblé la maison des Pelosis pour affronter le président de la Chambre, sans se rendre compte qu’elle se trouvait à Washington, DC, à l’époque, a allégué le procureur du district de San Francisco, Brooke Jenkins. Sur la base des déclarations et des commentaires que DePape aurait faits dans la maison lors de la rencontre avec Paul Pelosi, l’attaque semblait être « politiquement motivée », a déclaré Jenkins.

Des agents du FBI travaillent devant le domicile de Paul Pelosi, à San Francisco, le 28 octobre 2022. Éric Risberg / AP

Les enquêteurs allèguent que DePape a attaqué Pelosi avec un marteau après que la police est arrivée au domicile tôt vendredi. Pelosi, 82 ans, a subi une intervention chirurgicale vendredi pour réparer une fracture du crâne et de graves blessures au bras droit et aux mains.

La plainte déposée par les procureurs fédéraux allègue que DePape a cherché à kidnapper le président de la Chambre lorsqu’il est entré par effraction dans la résidence de San Francisco. La police a déclaré avoir récupéré des attaches zippées dans la chambre de Pelosi et dans le couloir près de la porte d’entrée de la maison. Dans le sac à dos de DePape, ils ont également trouvé « un rouleau de ruban adhésif, une corde blanche, un marteau, une paire de gants en caoutchouc et en tissu et un journal », ont-ils déclaré.

DePape aurait déclaré à la police lors d’une interview le jour de l’attaque qu’il « allait prendre Nancy en otage et lui parler ».

« Si Nancy devait dire à DePape la ‘vérité’, il la laisserait partir, et si elle ‘mentait’, il allait lui casser ‘les rotules' », ont affirmé les enquêteurs dans la plainte fédérale.

Le suspect aurait également déclaré aux enquêteurs qu ‘ »en cassant les rotules de Nancy, elle devrait alors être transportée au Congrès, ce qui montrerait aux autres membres du Congrès que les actions avaient des conséquences ».

Pelosi a déclaré dans un communiqué lundi soir que son mari « faisait des progrès constants sur ce qui sera un long processus de rétablissement ».

Cette histoire est apparue pour la première fois sur NBCNews.com.