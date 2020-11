Le surnom coréen du Jimin de BTS que la plupart des fans internationaux ne connaissent pas

Un des BTS JiminLes surnoms les plus appréciés sont absolument parfaits, mais la plupart des fans internationaux ne le savent pas simplement à cause de la difficulté à traduire! Les ARMY coréennes l’appellent ainsi depuis très longtemps – park-ga-sang-gwi. C’est une forme abrégée de la phrase coréenne qui signifie « même si Park Jimin reste immobile, son environnement travaille pour le rendre mignon«.

1. Trophée ou pinces?

Ce qui est mignon sur cette photo, c’est qu’il tient un trophée, mais d’une manière ou d’une autre, on dirait qu’il tient une paire de pinces!

2. Emoji confettis

Non seulement les confettis ont choisi d’atterrir sur Jimin, mais ils ont fini par faire un joli visage emoji.

3. Que se passe-t-il?

À l’origine, une photo de lui sur un mur ressemblait à ça.

Avec le temps, il s’est retrouvé avec de la vapeur qui sortait de son nez. Nous ne savons pas trop ce qui s’est passé non plus, mais la situation a réussi à contourner Jimin une fois de plus.

4. Lapin involontaire

Ces oreilles de lapin n’étaient même pas faites pour lui!

5. Lapin involontaire, deuxième partie

Encore une fois, une illusion d’optique qui le rendait deux fois plus mignon.

6. Attaque de confettis

Il se tient littéralement là.

7. Avec l’aide des autres garçons

D’une manière ou d’une autre, Jimin s’est endormi Lee Hyunle bras, et le reste des garçons l’a vu comme une séance photo!

8. Manger un sandwich

Sérieusement, comment quelqu’un peut-il être aussi adorable?

9. Tout en regardant les fans

Jimin avait pensé que les vitres de la voiture étaient teintées, et par conséquent montrait simplement son expression normale tout en regardant les fans. Cependant, comme il y avait un nombre exceptionnel de fans ce jour-là, son expression confuse a été révélée aux fans.

10. C’est un aimant…

… Pour la gentillesse! Euh, et des balles, nous supposons.

Jimin rend bien sûr tout deux fois plus mignon! Restez à l’écoute alors que BTS s’apprête à sortir son nouvel album, ÊTRE, le 20 novembre 2020.