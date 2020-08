Le Surface Duo devrait durer une journée entière malgré la petite batterie

Le nouveau smartphone Microsoft Surface Duo a apparemment une batterie relativement petite. Néanmoins, l’appareil devrait facilement passer la journée.

Le Surface Duo de Microsoft devrait sortir cet été. Bien qu’il n’y ait toujours pas de date de sortie exacte pour le premier smartphone de la société après environ quatre ans, Windows Central a compilé toutes les spécifications qui circulaient à ce jour pour le périphérique à double écran – et elles ne sont pas très spectaculaires à lire au début.

Petite batterie avec un grand impact?

En plus d’un processeur Snapdragon 855 de l’année dernière, l’appareil ne devrait disposer que d’une batterie de 3460 mAh malgré deux écrans de 5,6 pouces. Cela semble peu, mais selon les sources de l’auteur Zac Bowden, cela devrait suffire pour une journée entière.

Même le processeur un peu plus ancien ne devrait causer aucun problème dans l’utilisation quotidienne. Après tout, le Snapdragon 855 est un modèle phare de l’année écoulée, dont les performances, selon les normes actuelles, répondent largement à toutes les exigences.

La mémoire doit être de 6 Go de RAM et de 64, 128 ou 256 Go de stockage de données. Alors que 64 Go semblent un peu restreints par rapport aux normes actuelles, les configurations plus grandes ne devraient rien laisser à désirer.

Devinettes sur la date de sortie

Zac Bowden s’attend toujours à une sortie surprise cet été, Microsoft lui-même reste silencieux. Nous sommes ravis de voir si le fabricant présentera réellement son smartphone double écran dans les mois à venir.