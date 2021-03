Le support après le lancement de Crusader Kings 3 se poursuit avec la mise à jour gratuite des Duels

Crusader Kings 3 devrait avoir un contenu post-lancement en spirale sur plusieurs années, un peu comme Crusader Kings 2. C’est un bon signe que Paradox continue de publier un support post-lancement gratuit pour peaufiner le jeu avant de se lancer dans son incursion de DLC payant attendue plus tard. le long de la ligne.

La mise à jour la plus récente est le patch Duels gratuit et approfondi. Les duels étaient un mécanisme de jeu intéressant dans CK2, et de nombreuses fonctionnalités se croisent par rapport au jeu précédent, avec quelques mises à jour dans CK3 pour correspondre au système de personnage et de scénario amélioré.

𝐃𝐞𝐯 𝐃𝐢𝐚𝐫𝐲 # 𝟓𝟏 – 𝐈𝐭’𝐬 𝐓𝐢𝐦𝐞 𝐭𝐨 𝐃𝐮𝐞𝐥 ⚔️

Il ne s’agit pas toujours d’être numéro un. Il s’agit d’un duel avec bravoure, honneur et respect + teaser des notes de mise à jour!

► https://t.co/ggwz8czEfJpic.twitter.com/WIKirRIFaJ – Crusader Kings III (@CrusaderKings) 9 mars 2021

Le système Duels justifiait des milliers de mots d’explications sur le site Web de CK, comme les mécanismes de Crusader Kings ont tendance à le faire, et cela semble fantastique à première vue.

Le combat en duel est mené entre deux partis indépendants, disons le roi d’Espagne et un humble courtisan par exemple. Dans sa forme actuelle, le duel est basé principalement sur la statistique Prowess.

C’est logique. Si quelqu’un passe son année à lutter, à se battre et à s’entraîner, il est plus susceptible de vaincre facilement un jeune parvenu. Bien que la mécanique des Duels ne s’arrête pas là. Ses rois croisés. Il y a beaucoup plus à faire.

Le jeu de rôle est un élément crucial de CK3 et les options pour les Duels le reflètent. Le combat se déroule sur quelques rounds, généralement un maximum de quatre, et chaque duelliste obtient des options de combat qui reflètent ses talents et sa personnalité.

Le duel se déroule comme une sorte de tir à la corde, le joueur équilibrant ses options pour infliger le plus de dégâts tout en subissant le moins de blessures possible. Chaque option de combat a un résultat en pourcentage, tout comme les autres scénarios du jeu.

Les duels sont actuellement intégrés au jeu, ou du moins le seront dans le prochain patch 1.3, de plusieurs manières. Principalement, un joueur peut débloquer l’option de duel avec un personnage via l’avantage de chef de file de l’arbre de style de vie Chivalry.

En plus de toutes ces informations passionnantes sur la mise à jour Duels, il y avait également quelques spoilers inclus pour le prochain patch arrivant pour CK3. Il y a une nouvelle barbe. Joli. Une barbiche.

Les personnages des joueurs hériteront désormais des traits physiques un peu différemment, tels que les types de cheveux plutôt que les styles. Cela devrait garder votre lignée familiale un peu plus organique.

Et bien sûr, il y en avait quelques [REDACTED] balises là-dedans, ce qui suggère que plus d’informations seront bientôt disponibles sur le premier DLC payant pour CK3. En quelques semaines. Peut-être.