Le superviseur des effets visuels du retour de la momie révèle pourquoi le CGI du roi Scorpion était si mauvais

En ce qui concerne les listes des pires CGI de tous les temps, Le retour de la momie est souvent en tête de liste pour sa recréation hideuse de Dwayne « The Rock » Johnson en tant que roi Scorpion. Alors qu’il y a eu beaucoup de films pour rivaliser avec la création numérique la plus risible à avoir été mise à l’écran, qui, rappelons-le, est apparue la même année que Peter Jackson a déchaîné Le Seigneur des Anneaux sur le monde, Le retour de la momie est un acte difficile à battre et c’est quelque chose que même le propre superviseur VFX du film a reconnu.

Lors d’une récente conversation avec Corridor Crew sur leur Les artistes VFX réagissent aux mauvais et grands CGI série, John Berton Jr. a admis qu’il y avait eu de nombreuses erreurs lors de la création d’une version numérique du Roi Scorpion. Il a dit:

« C’était un jour sombre de ma vie, quand je suis allé sur Internet, Google a dit ‘Hé regarde ça, voici une chose intéressante qui pourrait t’intéresser : le pire coup d’effet visuel de l’histoire de tous les temps. Et je suis comme « Mais attendez, c’est le Roi Scorpion, dois-je regarder cette vidéo ? ». Mais je l’ai regardée et je me suis sentie mal…

La plus grande chose à propos du Scorpion King dans ce film est que nous n’avions pas la référence dont nous avions besoin. Ce n’est pas vraiment une excuse, mais c’est une explication de la façon dont les choses fonctionnent parfois dans les films. Nous avons bien sûr demandé cela, nous avions besoin d’une journée avec Dwayne Johnson pour photographier son visage et ses yeux et tout ce que vous feriez. Parce qu’il était occupé par son incroyable carrière à la WWE, ce n’était pas possible. Nous l’avons eu pendant 3 jours peut-être au Maroc pour tourner ses scènes…

Je pense que si vous aviez tous ces trucs, l’animation fonctionnerait mieux parce que c’est censé être un peu cartoony ici et je pense que cela a éclairé nos décisions quant à savoir si les plans étaient faits ou non et prêts pour le film, c’était qu’il y avait une attente à le temps que cela ait besoin d’atteindre un certain niveau. Le truc avec cette séquence, c’est qu’il y a un tas de plans qui ne sont pas très beaux, mais il y a un tas de plans qui sont très beaux…

Quand vous avez quelque chose comme ça, vous devez toujours dépasser le but et penser à ce que vous avez appris, et je savais que nous avions besoin de référence mais nous ne pouvions pas l’obtenir. »