Le superviseur des effets visuels de The Sandman fournit une mise à jour prudemment positive de la saison 2

The Sandman a fait ses débuts plus tôt cette année sur Netflix, et bien qu’une deuxième saison n’ait pas été allumée en vert, beaucoup de travail a déjà été fait dessus.

Neil Gaiman a peut-être minimisé la réalité de L’homme de sable obtenir une deuxième saison sur Netflix, après avoir déclaré que le nombre de téléspectateurs pourrait ne pas être suffisant pour obtenir le feu vert sur ce qui a été une production très coûteuse. Cependant, L’homme de sableLe superviseur VFX de Ian Markiewicz n’a pas été aussi timide et a récemment révélé dans une interview avec Screen Rant exactement combien de travail avait déjà été consacré au développement de la saison 2.





L’homme de sable était une série visuellement triomphante sur Netflix plus tôt cette année, donnant vie aux personnages de Neil Gaiman d’une manière qui n’aurait probablement pas été possible il y a seulement une décennie. Avec un casting de stars comprenant Tom Sturridge dans le rôle principal de Morpheus / Dream, les royaumes fantastiques créés dans la série étaient tout simplement à couper le souffle, et les scénarios tirés d’un certain nombre d’histoires de Gaiman, bien qu’il reste encore beaucoup à faire. Raconté. En discutant de la deuxième saison, Markiewicz a expliqué:

«Nous avons un cadre vraiment merveilleux pour ce à quoi nous pensons que la saison 2 ressemble. Allan est toujours en train de retoucher des scripts et de retravailler des choses, mais nous avons un arc. Jusqu’à très récemment, je pense que peut-être même deux semaines environ, Gary, notre concepteur de production, moi-même et Allan nous rencontrons pendant le déjeuner, et nous ferons un scénario au cours de cette réunion. C’est comme, « D’accord, regardons 201 », et nous ferons nos ventilations ensemble, où nous tournons la page sur 201, et nous disons, « D’accord, qu’est-ce qu’on en pense? Où pouvons-nous filmer cela? Pouvons-nous filmer ceci dans un espace réel ? Sinon, que devons-nous construire, si nous devons le construire ? Construisons-nous cela comme un ensemble physique, ou peut-il s’agir d’un bâtiment comme un ensemble virtuel ou une combinaison de ceux-ci ? Est-ce physique dans une certaine mesure, puis numérique au-delà ? » Essayer simplement de décomposer chacun pour dire : « Quelle est la valeur la plus importante pour cela, quelle est la manière la plus sensée de couvrir le besoin de ce dont nous avons besoin ? » Ce processus est en cours, ce qui est formidable, et c’est vraiment amusant et excitant de pouvoir avoir en quelque sorte la saison 1 et derrière nous pour savoir ce que nous pensons avoir fonctionné là-bas, les choses que nous voulions affiner davantage, et comment cela affecte notre approche pour la saison 2.





Le marchand de sable attend toujours une décision sur son destin… ou du moins c’est ce que l’on pense.

L’homme de sable a atterri dans le Top 10 de Netflix lors de sa sortie et y est depuis plusieurs semaines. Cependant, bien que son créateur ait fait preuve de beaucoup de prudence quant au retour de la série, il pourrait y avoir une autre raison au silence radio sur son sort. L’événement TUDUM de Netflix.

L’événement annuel en ligne TUDUM est le moment où Netflix fait une multitude de grandes révélations, de sorties de clips exclusifs et de nouvelles bandes-annonces et dates de sortie. L’événement de cette année a lieu plus tard ce mois-ci et est déjà accompagné d’annonces passionnantes sur Le sorceleur, Stranger Things, et plus. Netflix pourrait-il attendre un Marchand de sable révéler pour faire une grande annonce à TUDUM? Nous le saurons bientôt, et c’est certainement quelque chose que les fans espèrent avec impatience.