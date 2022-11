Le « superviseur des dinosaures » de Jurassic Park n’est pas amusé par un mème de longue date

Phil Tippet a apporté son incroyable création de Dieu fou au monde cette année, mais le maître des effets visuels a une longue histoire dans certains des plus grands films de tous les temps, y compris Star Wars, RoboCop, Starship Troopers et parc jurassique. En ce qui concerne ce dernier, son nom figurant au générique du film en tant que « Dinosaur Supervisor » n’a pas attiré beaucoup d’attention lors de la sortie initiale du film en 1993, mais Internet est venu et a changé cela. Maintenant, Tippett a reconnu un mème de longue date qui interprète délibérément mal son rôle dans le tournage du film pour suggérer qu’il n’a pas fait son travail, et cela ne l’amuse pas.

FILM VIDÉO DU JOUR

Universel

Internet a une façon de déformer les choses de manière humoristique, et dans le casting du crédit de Tippett, il s’est vraiment surpassé pour beaucoup de gens. Le mème comprend la capture d’écran du générique de fin du nom et du rôle de Tippett en tant que superviseur des dinosaures, et autour de cela sont écrits les mots: «Un travail, Phil. Tu n’avais qu’un travail! » Le mème joue sur la partie « superviseur » du travail de Tippett pour suggérer que s’il l’avait fait correctement, les dinosaures n’auraient pas pu se déchaîner dans le film. Interrogé à ce sujet dans une récente AMA Reddit, la réponse de Tippett a été assez directe lorsqu’il a déclaré :

« Je n’ai jamais compris la blague. C’est stupide. »

Ils disent que l’humour est subjectif, et il semble que beaucoup de gens aient ri pendant un an, Tippett n’est pas de ceux qui en rigolent.





Pourquoi Phil Tippett a-t-il mis 30 ans à faire Mad God ?

Frémir

Tout en travaillant sur de grands blockbusters hollywoodiens, Tippett est resté dans l’entreprise pendant des décennies, entre des films comme Howard le canard, le retour du jedi et Évolutionil a travaillé pour apporter Dieu fou à vivre seul, sans l’aide d’un grand studio. Il y a une raison à cela, et tout se résume à la conviction de Tippett qu’obtenir Dieu fou réalisé par un studio aurait été impossible. Dans son interview avec 45secondes.fr, Tippett a déclaré :

« Il n’y a aucun moyen que je puisse présenter Mad God à un studio. Je ne pouvais même pas me le présenter à moi-même, vous savez, j’ai juste pataugé dans les profondeurs et j’ai juste essayé de ne pas couler au fond de la piscine. »

Dieu fou est l’un de ces films qu’il faut voir, car il est pratiquement impossible de le décrire. Bien qu’il y ait beaucoup de mots comme « horrifiant », « apocalyptique » et « dérangeant » qui peuvent y être associés, le film est simplement celui qui défie toute classification réelle. Il n’y a pas vraiment d’autre raison pour laquelle il a fallu si longtemps à Tippett pour faire son magnum opus personnel, mais c’est un monde loin de son travail sur des films grand public comme parc jurassique et le Guerres des étoiles saga. En fin de compte, peu importe de quel côté du travail de Tippett vous regardez, il n’y a rien de moins que la magie du cinéma en son cœur, alors peut-être que son manque d’amour pour le parc jurassique meme est quelque chose qui peut être pardonné dans le grand schéma des choses.