Le supercalculateur le plus puissant du monde est japonais et basé sur des puces ARM, une autre révolution en vue

Les responsables de la célèbre liste Top500 avec les supercalculateurs les plus puissants du monde ont publié l’édition traditionnelle de novembre de cette classification, et il y a un détail frappant: le plus puissant de tous est Fugaku, un supercomptuateur basé sur des processeurs ARM.

Avec ses 442 pétaflops, Fugaku mène à nouveau une course qui en 2021 nous apportera enfin le supercalculateur exascale tant attendu avec laquelle une puissance d’un exaflop (1000 pétaflops) sera dépassée. Le segment est toujours dominé par les processeurs x86 d’Intel et d’AMD, mais ARM commence à gagner des entiers et dans les années à venir, de plus en plus de supercalculateurs avec des puces basées sur cette architecture sont attendus.

Les supercalculateurs « exascale » arriveront en 2021

Jack Dongarra, l’un des principaux responsables de l’établissement de cette liste, a indiqué qu’en 2020 un certain montant avait été apprécié « aplatissement de la courbe des taux« en raison du ralentissement de la loi de Moore et du ralentissement du taux de remplacement des anciens systèmes.

Bien qu’il y ait des limites physiques à la technologie des processeurs, a-t-il expliqué, il y a beaucoup de marge de manœuvre pour se développer. « Il ne s’agit pas seulement du processeur: nous nous adaptons et développer de meilleurs algorithmes et systèmes logiciels pour gérer la situation. »

Les premiers systèmes exascale devrait arriver en 2021. L’un d’entre eux sera le supercalculateur Frontier de Cray Inc installé au Oak Ridge National Laboratory, aux États-Unis, et qui utilisera des puces AMD.

La Chine a déjà trois projets exascale en cours et l’un d’entre eux devrait faire ses débuts l’année prochaine. En Europe, nous sommes un peu plus lents, et des projets « pré-exascale » sont en cours de lancement avec des designs qui peuvent ensuite être mis à l’échelle pour atteindre ces performances.

À la fin de 2021, il pourrait y avoir huit systèmes de ce type en Europe, et l’un d’entre eux est celui qui La Finlande disposera d’un supercalculateur de 550 pétaflops grâce à un investissement européen de 135 millions d’euros.

ARM à l’horizon du calcul intensif

Bien que les processeurs dotés d’architectures x86 / x86-64 dominent ce segment Les progrès d’ARM ont été intéressants, en particulier avec l’apparition de ce supercalculateur japonais que Fujitsu a développé et dans lequel ses propres processeurs ARM A64FX sont utilisés.

Dans ce gigantesque supercalculateur situé dans le RIKEN Center for Computational Center (R-CCS) à Kobe, nous trouvons pas moins de 7630848 cœurs de processus, et grâce à ce Fugaku triple la puissance du deuxième classé, le supercalculateur américain Summit avec 148 pétaflops.

Les experts assurent les puces x86 domineront ce segment au cours des cinq prochaines annéesMais les propositions ARM commencent à attirer l’attention. Les responsables ARM eux-mêmes ont indiqué en juin 2019 qu’il existe déjà plusieurs systèmes dans la liste Top500 et on s’attend à ce que l’attractivité de ces systèmes gagne en nombres entiers.

En effet, les promesses et attentes générées par l’adoption des puces ARM dans les nouveaux Mac mini, MacBook Air et MacBook Pro 13 « avec les processeurs Apple M1 confirment ce regain d’intérêt pour une architecture jusqu’alors limitée à nos appareils mobiles, mais quoi soulève une révolution dans l’informatique de bureau et la supercalcul. Le temps nous dira jusqu’où ces modèles peuvent aller.

Via | TechTarget