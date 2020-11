Le supercalculateur de Cerebras n’est pas le plus puissant au monde, mais il possède la plus grosse puce: 60 fois plus grande que le processeur classique

Les superordinateurs Ils sont une réalisation technologique, où les capacités informatiques sont démontrées et où vous pouvez aller en termes de puissance. Généralement, l’optimisation et la structure de la série sont les aspects clés pour obtenir plus de vitesse et de puissance. Cerebras avec son dernier supercalculateur a une idée différente: se concentrer sur la puce et la rendre aussi grande que possible.





Le National Energy Technology Laboratory (NETL) des États-Unis, en collaboration avec la société Cerebras, a présenté son dernier supercalculateur. Le Cerebras CS-1 est une machine dont on dit qu’elle est capable de dépasse 200 fois la vitesse des supercalculateurs les plus rapides d’Amérique.

Être spécialement utilisé pour la recherche scientifique et projets liés à la science. La machine peut résoudre de grandes équations liées à la dynamique des fluides. Ceci est par exemple utilisé pour des sujets aussi variés que la prévision du temps ou la prévision des niveaux de rayonnement d’une centrale nucléaire.

Une puce carrée de 72 pouces

Pour obtenir de tels résultats, Cerebras affirme qu’il existe trois facteurs qui permettent au supercalculateur d’atteindre des vitesses élevées. Tous liés à la fin avec la puce qu’il comprend. Cette puce mesure 72 pouces carrés, ce qui le plus grand que vous puissiez obtenir avec une plaquette de 300 millimètres. Grâce au fait qu’il s’agit d’une seule puce, il offre une bande passante plus élevée, une faible latence et des performances de mémoire élevées.

En retour, bien sûr, vous avez une puce environ 60 fois plus grande que la puce GPU ou CPU typique. Le WSE (nom donné à la puce Cerebras) est unique. Les fabricants de puces prennent généralement une tranche et la décomposent en centaines de morceaux plus petits qui sont transformés en puces. Cependant Cerebras fabrique une seule puce gigantesque à partir de la plaquette. Le reste n’est pas tant de fabriquer la puce que de la rendre interconnectée de telle sorte que tous les cœurs qui la composent fonctionnent à grande vitesse et synchronisés.

Le résultat est une puce gigantesque avec 400000 cœurs et 1,2 billion de transistors. Pour mettre les choses en perspective, l’une des puces les plus puissantes au monde récemment annoncée, la NVIDIA A100 de 80 Go, ne possède «que» 54 milliards de transistors.

Tout doit être dit le Cerebras CS-1 n’est pas le supercalculateur le plus puissant du monde. Un tel titre revient à Fugaku, un supercalculateur japonais qui a été couronné le plus puissant du monde en juin de cette année.

Via | VentureBeat