Le Super Secret Project de Henry Cavill est-il le film Mass Effect?

Henry Cavill pourrait très bien travailler sur un film basé sur la populaire série de jeux vidéo de science-fiction, Effet de masse. Le mystère du projet secret d’Henry Cavill s’épaissit après la taquinerie d’hier, l’acteur partageant une image de lui-même en train de lire un document top secret et de taquiner un projet à venir. Beaucoup ont théorisé (oups) que cela pourrait être son retour en tant que Superman, cependant, après une enquête approfondie, certains fans intelligents ont constaté qu’il était beaucoup plus probable que cela soit lié à Effet de masse. Ce qui, pour être juste, est tout aussi excitant.

Cavill a posté l’image sur les réseaux sociaux avec la légende « Projet secret? Ou juste une poignée de papier avec des mots aléatoires dessus … Je suppose que vous devrez attendre et voir. Bonne journée de bosse à tous. » En parcourant les pages de mots flous dans la main de Cavill dans l’image, les cinéphiles curieux ont utilisé un programme Focus Magic pour choisir les mots «Cerberus», «Reaper», «Geth» et «Tali’Zorah», le tout sont associés au Effet de masse la franchise.

La première Effet de masse Le jeu est sorti en 2007, avec la trilogie originale de jeux suivant le commandant Shepard, un soldat de la marine spatiale, dont la mission est de sauver la galaxie d’une race d’êtres mécaniques puissants connus sous le nom de Reapers et de leurs agents, y compris l’antagoniste du premier jeu Saren Arterius. Depuis sa sortie, Effet de masse a rencontré un énorme succès commercial ainsi qu’une renommée universelle, les fans se demandant quand, le cas échéant, la propriété serait mise en action en direct sous forme de série ou de film.

Maintenant, alors que beaucoup seront sans aucun doute plongés dans une excitation vertigineuse à la pensée d’un Effet de masse projet mené par Henry Cavill, il convient de noter que cela pourrait simplement signifier que le Homme d’acier star met son nom sur les jeux eux-mêmes, en lien avec la prochaine version de la compilation Legendary Edition. Cavill est un passionné de jeux vidéo bien connu et un joueur passionné, et bien que ce résultat puisse sembler décevant après avoir tease un projet secret à venir de cette manière, il est associé à Effet de masse serait sans aucun doute une perspective extrêmement excitante pour l’acteur.

Une adaptation de Effet de masse a été officiellement annoncé par BioWare en 2010, avec Legendary Pictures et Warner Bros. prêts à coproduire et cofinancer le projet. Chapeau noir L’écrivain Morgan Davis Foehl a été embauché pour écrire le scénario, qui aurait été une adaptation de l’histoire du premier jeu, centrée sur le voyage du commandant Shepard. Suite au divorce de Legendary Pictures d’avec Warner Bros., Effet de masse a été transféré à Universal Studios pour la distribution et est resté dans les limbes depuis.

Alors, si Cavill est vraiment à bord pour un grand écran Effet de masse adaptation ou non, son nom étant maintenant associé à la franchise pourrait certainement en résulter un quelque part sur la ligne.

Pour l’instant, Cavill a plusieurs projets en cours, y compris son retour en tant que chasseur de monstres Geralt dans la deuxième saison de la très populaire série fantastique sombre de Netflix, Le sorceleur. Son point de vue sur l’icône DC Superman reviendra également sur les écrans de HBO Max’s La coupe Snyder, qui doit sortir sur HBO Max le 18 mars 2021. L’image a été initialement publiée par Henry Cavill sur son compte Instagram officiel. Pendant ce temps, vous pouvez voir les résultats de l’enquête sur Game Pressure.

Sujets: Mass Effect