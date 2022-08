Le Super Mario 64 peut maintenant être joué comme un film d’horreur

Imaginez si Super mario 64 était un jeu d’horreur de survie. Un tout nouveau jeu a été réalisé par un fan utilisant bien le moteur de Super Mario 64, du moins la démo.

Le titre de la chanson est Another Princess in Our Castle. Des années après le décès de la princesse Peach, vous visitez son palais et découvrez qu’il est hanté.

L’objectif du jeu est de rassembler huit figurines autour du château tout en esquivant le fantôme de Peach, qui vous poursuit en se cachant dans des coffres et en préservant votre maigre endurance.

« Il semble que Peach soit décédé il y a quelques années, et le château est maintenant désert. La description du jeu ajoute que bien qu’il devrait être vacant, le fantôme torturé de Peach rôde toujours dans les pièces.

Dans la démo, vous devez rechercher dans le château huit statues qui y ont été dissimulées tout en essayant de résoudre l’énigme. Vous êtes poursuivi par le fantôme de la princesse Peach, qui a été modifié de son adorable sprite original en une apparition fantomatique blanchie qui est terrifiante tout le temps.

La disposition du château est la même que dans le premier jeu, mais les portes qui s’ouvraient autrefois sans encombre sont désormais scellées et vous pouvez vous cacher derrière les coffres pour éviter les regards indiscrets de Peach. Il y a de nombreuses alertes de saut, et la nouvelle bande sonore rend la cachette autour du château beaucoup plus effrayante.

Les hacks ROM et les versions qui vous permettent de jouer à des niveaux de jeux ultérieurs de la série, comme Super Mario Odyssey, à l’intérieur de Super Mario 64, sont deux exemples de la longue histoire de modification du jeu.

D’autres mods ont fait de même, comme ce mod Minecraft inédit qui incorporait le moteur Super Mario 64 dans le jeu de construction sandbox bien-aimé. La démo sera finalement étendue à un jeu complet, selon CM9, même si le jeu n’est pas encore terminé.