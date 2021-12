Le super-héros mexicain Blue Beetle sortira en salles en août 2023

in

L’année prochaine quelques titres liés au DC Univers étendu ils allaient arriver en exclusivité sur la plateforme de streaming HBO Max. L’un des films est l’attendu Fille chauve-souris, dont nous avons eu beaucoup de nouvelles récemment car son tournage est en cours et l’un des personnages impliqués est le populaire James Gordon interpreté par JK Simmons. L’autre super-héros qui allait arriver au service est Scarabée bleu, mais ces plans ont changé.

Une fois ce projet annoncé, nous savions qu’il allait être tourné début 2022 et que son arrivée directe en streaming impliquait un budget inférieur à celui de ces premières qui sont présentées directement en salles. Jusqu’à présent, on savait peu de choses sur la date à laquelle nous allions profiter Scarabée bleu. Il semble qu’il y ait eu beaucoup de changements pour ce film.

Blue Beetle sort en salles en 2023

Ainsi, la société de production Warner Bros. a profité de l’occasion pour signaler que Scarabée bleu, le super-héros mexicain de DC Univers étendu, arrivera directement et exclusivement au cinéma le 18 août 2023. Peut-être tentent-ils de séduire l’énorme pourcentage de latinos fans de ces personnages ? Assurément, un héros auquel ces peuples peuvent s’identifier aiderait grandement la marque à se positionner sur de nouveaux marchés.

Que sait-on du personnage ? Jaime Reyes vit à El Paso, au Texas, lorsqu’il entre en contact avec un scarabée mystique qui lui confère une armure vivante avec laquelle il commence sa carrière de super-héros sous le nom de Scarabée bleu. Auparavant, il y avait deux coléoptères : Ted Kord et Dan Garrett. Young Reyes est devenu une partie importante des Teen Titans. Les créateurs du personnage sont Keith Giffen, John Rogers et Cully Hamner et il a fait ses débuts dans des romans graphiques en Crise infinie 2005.

Le film est réalisé par Ángel Manuel Soto avec un scénario de Gareth Dunnet-Alcocer. Xolo Maridueña, reconnu pour son travail en tant que Miguel dans la série Netflix Cobra Kai. L’acteur a célébré sur ses réseaux sociaux : « Nous devenons mondial, bébé ! Les cinémas les plus proches de chez vous le 18 août 2023″. Beaucoup d’enthousiasme derrière les participants du projet tant attendu.

