Le super-héros emblématique de DC Comics qui pourrait avoir son propre film

En dépit d’avoir Homme chauve-souris Oui Superman dans leurs rangs, L’univers étendu DC (DCEU) n’a pas le même agrément que celui développé par Marvel depuis 2008. Pour l’entreprise qui a rejoint Photos de Warner Bros. pour porter ses personnages au grand écran, il semble que seules les aventures en solo fonctionnent, comme dans le cas de la trilogie de Homme chauve-souris à partir de Christophe Nolan. Si vous devez penser à un arc narratif solide, cette franchise ne pouvait toujours pas prendre pied.

Avec Zack Snyder et son Snyderverse il semblait y avoir une construction à long terme. Cependant, le départ forcé par un drame familial, et le refus du studio d’attendre pour continuer sa version du DCEU Ils ont fait trembler ce projet. À Photos de Warner Bros. (et certains fans) n’ont pas tellement aimé ce registre sombre des personnages pensé par ce réalisateur. Donc, un tour a été fait d’abord avec Aquaman et puis avec Shazam ! qui a commencé à établir une tendance à « émerveiller » ses longs métrages.

À présent, le DCEU se prépare à voir différents projets comme ceux de Le flash ou le troisième film de Wonder Woman, tandis que d’autres personnages attendent toujours l’opportunité d’avoir leur propre film. Parmi tous ceux-ci, un personnage apparaît qui semble avoir plus de participation à le snyderverse, mais cela n’a finalement abouti à rien.

Il s’agit de Chasseur d’hommes martien, un super-héros vu vers la fin de Justice League mais dans la version étendue de Zack Snyder qui a été vu par HBO Max et pas celui que tu as terminé Joss Whedon pour les théâtres il y a quatre ans. Bien que seule une brève scène ait été vue, il semble que Chasseur d’hommes martien eu un rôle bien plus important dans l’avenir de la saga, où Superman semblait totalement perdu et il y a eu plusieurs victimes dans les rangs de la Ligue des Justiciers.

Qui est Martian Manhunter

Connu en espagnol comme Détective martien, ce super-héros est l’un des rares capables de tenir tête à Superman. Ce personnage, dont la faiblesse est le feu, possède la capacité de télékinésie, en plus d’avoir neuf sens différents. Beaucoup de ses capacités ressemblent à celles de Kal-el, comme voler et être très rapide, mais il est aussi capable de se régénérer, de changer de forme et de devenir invisible, entre autres. Il est considéré comme l’un des fondateurs de la Ligue des Justiciers. Son vrai nom est J’onn J’onzz et il est apparu pour la première fois dans les bandes dessinées en 1955.

Comment rejoindre la chaîne Spoiler sur Telegram ?

Si vous avez un compte Télégramme il suffit de cliquer sur le bouton suivant :

Mais si vous n’avez pas encore de profil sur la plateforme, vous pouvez le télécharger sur Apple Store ou en boutique Google, selon le système d’exploitation de votre téléphone portable. Une fois dans l’application, dans le moteur de recherche mettez « Spoiler BV » et là vous pouvez nous donner abonnez-vous pour être au courant de toutes les nouvelles.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂