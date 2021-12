Le super-héros de Marvel avec la pire histoire d’amour

La romance glisse souvent des mains des différents personnages de la Univers cinématographique Marvel (MCU). Pense juste à la fin pour Tony Stark et Pots de poivre, ou ce qui est arrivé à Wanda et Vision dans la série vue par Disney +. Le devoir prime sur les liens et il n’y a pas toujours de place pour la famille, qui dans ces histoires finit par être reléguée au second plan. Parmi tous les super-héros, il y en a un qui a le pire moment.

Il s’agit de Oeil de faucon, qui avant les événements de Avengers : guerre à l’infini Il semblait avoir trouvé l’espace pour passer du temps avec la famille, pour s’amuser avec eux. Cependant, le clic de Thanos Cela lui a enlevé ce petit moment de bonheur et l’a replongé sur son chemin de super-héros, où il a également subi la mort de son meilleur ami. Après avoir surmonté cela, alors qu’il semblait à nouveau jugé, l’apparition de la mafia des tenues de sport et d’Eccho l’a de nouveau éloigné dans une scène aussi belle que les fêtes de Noël.

Alors que dans merveille prendre le temps de raconter comment les tâches héroïques coexistent avec l’amour, comme dans le cas de Wanda et Vision, qui montrait même quelle était leur dynamique familiale dans un foyer (bien que tout soit dans la tête de Wanda), ou Tony et Poivre, Thor et Jeanne, Ou jusqu’à Loki et Sylvie, tous ceux qui ont été vus avec un plus grand développement, pour Clint Barton, même dans sa propre série, il n’y avait pas de place pour montrer à quoi ressemble sa vie de couple au-delà d’un appel téléphonique. Oui, elle connaît et comprend leur travail, mais il n’y a rien sur la façon dont ils se sont rencontrés ou sur ce qu’ils partagent dans leur vie intime.

Linda Cardellini était l’actrice choisie pour donner vie à Laura Barton et dans la mini-série Oeil de faucon est crédité comme guest star. En fait, elle n’a été vue que dans une scène et tout indique que le plus important, au-delà Clint veut passer Noël en famille, ce sera pour voir comment il devient mentor de Kate évêque. De votre vie de femme et de famille, vous devrez peut-être vous contenter d’une séquence de clôture et d’un dîner de Noël en guise de clôture. En l’air il restera à savoir ce qu’il en pense réellement Laura sur le travail de son mari, sur sa sécurité, celle de ses enfants, et l’idée d’être toujours en retrait, à cause de ses devoirs de super-héros. Clint. Contrairement à des cas comme ceux de Steve Rogers ou ceux mentionnés ci-dessus, ce Vengeur vous n’êtes pas assez chanceux pour partager l’espace de travail avec votre amour.

Le pire des cas de Marvel

S’il s’agit de situations entièrement sentimentales, force est de constater qu’il y a un protagoniste qui remporte tous les prix de la tristesse. Carcajou, une personne qui, comme on le voit dans les films de X Men rencontré son amour, mais a toujours dû traverser des moments difficiles (en fait, en Origines des X-Men Il a été révélé pourquoi il est connu sous ce nom et a à voir avec un amour qui n’a pas prospéré). Vous pouvez aussi penser à l’attirance que vous ressentez pour Jean gris et l’impossibilité d’établir ce lien de manière romantique, pour citer un autre cas, de ce qui fut un long et épuisant voyage qui s’acheva avec sa mort en Logan, sans trouver un partenaire stable avec qui passer ses journées autre que le professeur Charles-Xavier, juste avant de rencontrer votre fille, X-23.

