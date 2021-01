Le «  Super Bowl of Astronomy  » démarre en ligne en raison d’une pandémie mondiale

L’American Astronomical Society (AAS) profite au maximum des opportunités en ligne lors de sa 237e réunion, qui aura lieu pratiquement cette semaine en raison de la pandémie de coronavirus.

Le « Super Bowl of Astronomy » autoproclamé, qui se déroule jusqu’au vendredi 15 janvier, couvre généralement un large éventail de sujets, et l’édition de cette année ne sera pas différente même si elle sera entièrement en ligne. le l’agenda complet est disponible ici . Parmi les sujets d’actualité auxquels les participants peuvent s’attendre, citons les sursauts radio rapides, la matière noire, les études du ciel, les ondes gravitationnelles et essayer de comprendre pourquoi différentes équipes ont des mesures différentes pour calculer l’expansion de l’univers, entre autres.

AAS incluait déjà des iPosters (affiches de type PowerPoint avec des combinaisons de texte, d’images, de vidéo et d’audio) lors de ses réunions en personne, ainsi que de courtes discussions scientifiques, avant que la pandémie n’éclate en mars dernier. La société a testé ces formats de réunion en ligne lors de la réunion de juin 2020, qui a été rapidement mise en ligne quelques semaines seulement avant de commencer à mesure que les restrictions de quarantaine s’étendent aux États-Unis.

Les participants peuvent s’attendre à encore plus d’adaptations en ligne pour AAS 237, a déclaré l’attaché de presse Rick Fienberg à 45secondes.fr dans une interview par e-mail.

« Pour AAS 237, nous ajoutons des » Turbo Talks « – des vidéos d’introduction de 2 minutes par des auteurs pour attirer l’attention et susciter l’intérêt pour leurs iPosters », a-t-il déclaré. Les autres changements auxquels les participants peuvent s’attendre incluent les canaux Slack pendant les pourparlers pour que les gens «kibitz», a déclaré Fienberg, et la diffusion de la réunion sur cinq jours au lieu de quatre pour réduire le temps que les participants doivent passer devant l’ordinateur chaque jour.

La salle d’exposition virtuelle sera très différente de ce que les participants ont vu en juin. Cette fois-ci, AAS utilisera un environnement de réunion appelé vFairs, qui permet aux sponsors et aux exposants de créer des stands virtuels personnalisés, a déclaré Fienberg.

« Ils peuvent publier des brochures et d’autres fichiers à télécharger, avoir du personnel sur le stand à certaines heures de la journée pour interagir avec les participants en tête-à-tête ou en petits groupes, et proposer des webinaires pour présenter à un plus large public de participants leurs produits et services, » il a dit.

Le but ultime est d’attirer plus de participants dans la salle d’exposition virtuelle, reflétant l’expérience de la «pause-café» et de «l’heure du cocktail» que l’on obtient généralement en se promenant dans la salle physique lors d’une réunion en personne, a-t-il ajouté.

« Lors de notre première réunion virtuelle en juin, les exposants n’ont pas obtenu le trafic auquel ils étaient habitués, pour des raisons évidentes », a déclaré Fienberg. « Donc, pour janvier, nous avons réservé du temps dédié chaque jour où la seule activité est dans le hall d’exposition, et nous avons encouragé avec succès presque tous nos exposants à proposer des webinaires, qui sont répertoriés dans le programme avec tout le reste. pour ne pas se perdre dans le shuffle. «

Les étudiants peuvent également se réjouir du tout premier « salon de l’expérience » virtuel pour les « écoles supérieures » et la recherche de premier cycle qui permettra aux étudiants de partager des CV, de se rencontrer par chat texte et vidéo et d’en apprendre davantage sur les établissements participants – le tout sans avoir besoin de payer pour un voyage en personne. Les gens à toutes les étapes de leur carrière peuvent également profiter de divers événements de réseautage social, comme une soirée-questionnaire, un réseautage rapide et une chasse au trésor virtuelle.

Revenant sur la réunion de juin, Fienberg a déclaré que le personnel de l’AAS « a vraiment dû se démener » pour déplacer toutes les activités en ligne, y compris l’assemblage de l’infrastructure, trouver des fournisseurs et amener les membres et les autres parties prenantes avec eux. Le travail acharné a porté ses fruits, car environ 1 400 personnes ont assisté aux activités virtuelles – le double de la participation attendue qu’AAS pensait voir en personne à Madison, dans le Wisc.

Fienberg a déclaré que l’AAS avait écouté attentivement les commentaires des participants en juin pour se préparer à janvier; un autre changement qu’ils apportent est l’inclusion de deux jours d’ateliers qui n’étaient pas offerts en juin. La réunion d’hiver a généralement une participation plus élevée que la réunion d’été, avec plus de sessions et d’activités également.

« Avec cinq jours de sessions scientifiques et deux créneaux quotidiens pour les conférences de presse, j’ai programmé 10 briefings au lieu de mes huit habituels, donc j’ai 25% de présentateurs en plus avec qui communiquer – en plus de leurs responsables institutionnels d’information publique », a déclaré Fienberg. «Nous tous impliqués dans la planification et l’exécution de la réunion sommes déjà très épuisés, mais c’est également vrai pour les réunions en personne. Ce que nous avons appris au cours de ces deux réunions, c’est qu’une réunion virtuelle implique autant de travail qu’une réunion en personne. -personne un. «

Fienberg a ajouté que certains participants se sont inquiétés des frais d’inscription élevés pour la réunion virtuelle, mais il a noté que l’infrastructure n’est pas gratuite. Bien que les lieux et les traiteurs ne soient pas requis pour les conférences en ligne, AAS travaille toujours avec des fournisseurs et des logiciels pour offrir la meilleure expérience possible. «C’est un commerce assez égal», a-t-il déclaré à propos du coût pour AAS.

Avec un vaccin qui se déploie lentement aux États-Unis et dans d’autres pays, AAS pense à l’avenir quand des réunions en personne seront à nouveau possibles dans les mois à venir. Même avant que la pandémie n’éclate, les membres demandaient déjà des options virtuelles en raison des coûts et des problèmes environnementaux associés à des activités comme le vol, a déclaré Fienberg. Les journalistes ont pu assister à des conférences de presse virtuelles depuis de nombreuses années maintenant, et Fienberg a déclaré que la pandémie avait poussé encore plus de types de participants à envisager fortement l’option en ligne.

« Je pense qu’il est inévitable que la réunion du futur soit hybride », a-t-il déclaré. « Nous devons juste trouver comment le faire fonctionner financièrement. »

