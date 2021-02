Le Super Bowl LV apporte de nouveaux looks à F9, Raya, Nobody et plus encore!

Le Super Bowl de cette année apporte encore des regards spéciaux sur les films à venir, et nous les arrondissons tous ici pour vous!

Bien que le grand jeu de cette année n’aura pas autant de bandes-annonces cette année que par le passé (certains studios annonçant auparavant qu’ils se retiraient), il y a encore beaucoup de nouvelles images à apprécier. Assez drôle, nous en avons vu une partie l’année dernière aussi!

Pour vous aider à tout trier, nous allons rassembler toutes les publicités ici en un seul endroit (bien que les bandes-annonces complètes puissent avoir leur propre article spécial si nos contributeurs se sentent courageux). Alors assurez-vous de revenir car nous mettrons à jour ce post au fil de la nuit:

Vieux sort le 23 juillet 2021.

Raya et le dernier dragon sort en salles et Disney + (Premier Access) sur 5 mars.

Dom Toretto de Vin Diesel mène une vie tranquille en dehors de la grille avec Letty et son fils, le petit Brian, mais ils savent que le danger se cache toujours juste au-dessus de leur horizon paisible. Cette fois, cette menace obligera Dom à affronter les péchés de son passé s’il veut sauver ceux qu’il aime le plus. Son équipage se réunit pour arrêter un complot bouleversant mené par l’assassin le plus talentueux et le pilote de haute performance qu’ils aient jamais rencontré: un homme qui se trouve être également le frère abandonné de Dom, Jakob (John Cena, le prochain The Suicide Squad) .

F9 lance (espérons-le) sur 28 mai 2021.

Bob Odenkirk (Tu ferais mieux d’appeler Saul, La poste, Nebraska) joue le rôle de Hutch Mansell, un père et un mari sous-estimé et négligé, prenant les indignités de la vie au menton et ne repoussant jamais. Personne. Lorsque deux voleurs pénètrent dans sa maison de banlieue une nuit, Hutch refuse de se défendre ou de défendre sa famille, dans l’espoir d’éviter de graves violences. Son fils adolescent, Blake (Gage Munroe, La cabane), est déçu par lui et sa femme, Becca (Connie Nielsen, Wonder Woman), ne semble s’éloigner que plus. Les séquelles de l’incident correspondent à la longue rage de Hutch, déclenchant des instincts dormants et le propulsant sur un chemin brutal qui fera surface de sombres secrets et de compétences mortelles. Dans un barrage de poings, de coups de feu et de crissements de pneus, Hutch doit sauver sa famille d’un adversaire dangereux (célèbre acteur russe Alexey Serebryakov, D’Amazon McMafia) – et assurez-vous qu’il ne sera plus jamais sous-estimé en tant que personne.