Le Sundance Film Festival rendra hommage à Ryan Coogler avec le Sundance Institute Variety Visionary Award

Panthère noire : Wakanda pour toujours directeur Ryan Coogler sera honoré par le Sundance Institute lors de l'édition inaugurale de « Opening Night: A Taste of Sundance », présenté par IMDbPro et rendu possible grâce au soutien supplémentaire de George S. et de la Fondation Dolores Doré Eccles, Acura, et Variété.





L’Institut a annoncé l’événement inaugural « Opening Night: A Taste of Sundance » le 19 janvier 2023 à Park City, Utah. Selon un communiqué de presse, l’événement Taste of Sundance donnera le coup d’envoi du Festival du film de Sundance en honorant les conteurs dont les voyages ont été liés à Sundance et en collectant des fonds et en sensibilisant l’Institut. Les recettes seront utilisées pour soutenir le travail de l’Institut tout au long de l’année pour élever les voix indépendantes mondiales, nouvelles et établies, par le biais de programmes d’artistes, de subventions et d’autres initiatives.

Parmi les événements de la soirée, l’honneur de Coogler avec le premier Sundance Institute annuel | Variety Visionary Award, qui récompense « un ancien élève notable du Sundance Institute qui est profondément lié à l’organisation et à ses programmes et qui a entrepris d’établir une carrière extraordinaire qui personnifie une perspective unique incarnant un engagement envers une narration percutante », selon le communiqué de presse.

« Le lancement de l'édition 2023 du Festival avec cette nouvelle célébration est une excellente occasion de défendre les conteurs que nous soutenons et de contribuer au maintien des subventions, des mentorats et d'autres ressources essentielles du Sundance Institute qui permettent aux artistes de donner vie à leurs histoires », a déclaré Sundance. PDG de l'Institut Joana Vicente. « Nous sommes impatients de nous réunir à nouveau à Park City pour mettre en lumière la vision, l'originalité et l'esprit indépendant des artistes dont nous avons soutenu la carrière. L'opportunité de reconnaître Ryan avec le Visionary Award et ses contributions à l'industrie et à l'Institute for plus d'une décennie est un moment spécial pour nous. »





de Ryan Coogler Panthère noire A remporté trois Oscars

Studios Marvel / Disney

Coogler est scénariste, réalisateur et producteur. Il est surtout connu en tant que réalisateur derrière le triple lauréat d’un Oscar Panthère noirequi a été la sortie nationale la plus réussie de 2018. Il a également co-écrit et réalisé la suite Panthère noire : Wakanda pour toujours, qui est actuellement en salles. De plus, la société de production de Coogler, Proximity Media, fondée avec Zinzi Coogler et Sev Ohanian, a produit Space Jam : un nouvel héritagelauréat d’un Oscar Judas et le Messie noirle prochain Credo III, Coeur de pierreet Sous-estimé.