Que Fête du jeu d’été 2022 a obtenu un rendez-vous officiel. L’événement de cette année s’annonce particulièrement important, car le E3 annulé pour 2022 et laisse ainsi un vide dans le calendrier des événements. En conséquence, il semble que les grands éditeurs à Geoff Keighley’s l’événement sera ignoré.

Le Summer Game Fest 2022 a une date officielle

Lorsque? Que Fête du jeu d’été 2022 commence jeudi 9 juin à 20h heure allemande. Cela a été officiellement annoncé par Geoff Keighley par Twitter à.

Quelle? Keighley sera à nouveau modérateur. C’est un un jour événements, sur lequel éditeurs et studios de développement présenteront de nouveaux jeux. La SGF fera aussi partie de la SGF cette année Journée des développeurs être sur lequel Développeur indépendant présenter leurs oeuvres.

Comme? La SGF est une événement purement numérique et sera diffusé sur les principales plateformes de streaming. Ceux-ci incluent Twitch, YouTube, Twitter et Facebook et autres. Regarder l’événement est gratuit. Les fans peuvent également regarder l’événement sur des écrans IMAX dans certains cinémas aux États-Unis, au Royaume-Uni et au Canada.

Quels éditeurs participent ?

Avec l’E3 tombant à plat, l’événement estival de juin est la meilleure alternative pour présenter de nouveaux titres aux fans intéressés. Éditeurs EA a déjà été officiellement confirmé en tant que participant, car la société annule son propre événement « EA Play » cette année. Selon les rapports aussi 2K, Activision, Capcom, boîte de vitesses, Bandai Namco, Square Enix, émeute et bien d’autres seront là.

Le site officiel de l’événement ne fournit aucune information à ce sujet. Tous les participants pour 2022 seront annoncés ultérieurement.

L’événement été en 2022

Avec la confirmation de la date de début du SGF, il semble que l’été de l’événement de jeu commence à prendre forme. Le site Web de la SGF répertorie également d’autres événements qui suivront directement après l’événement de juin.

Le 10 juin, le Pleins feux sur les jeux Tribeca quelques intéressants et à venir projets indépendants devant. Elle se poursuit le 12 juin avec le Vitrine Xbox et Bethesda. maintenant ici les deux unis sous l’égide de Microsoft il y aura sûrement beaucoup de jeux passionnants et d’annonces ce jour-là.