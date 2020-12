Le suivi des promesses orientales de David Cronenberg succède à Jason Statham

Un suivi de l’excellent film de gangsters du réalisateur David Cronenberg Promesses orientales entre en production, avec le héros d’action et Le Meg La star Jason Statham attend de diriger le projet. La suite est actuellement intitulée Petit look sombre avec le cinéaste danois Martin Zandvliet, nominé pour un Oscar pour son drame de guerre historique Terre de mine, est maintenant à bord pour diriger.

Sorti en 2007, Promesses orientales raconte l’histoire d’une sage-femme russo-britannique nommée Anna, qui accouche du bébé d’une prostituée russe toxicomane de 14 ans qui meurt en couches. Après qu’Anna ait appris que l’adolescent avait été forcé de se prostituer par la mafia russe à Londres, le chef des gangsters russes menace la vie du bébé pour empêcher Anna de parler à la police de leurs relations odieuses. Alors qu’Anna tente de protéger le bébé, elle est plus profondément enracinée dans le monde criminel et est menacée par le fils du chef de la mafia et mise en garde par l’homme au bras fort du fils, Nikolai, qui pourrait bien être plus qu’il n’y paraît.

En vedette Le Seigneur des Anneaux‘Viggo Mortensen comme Nikolai aux côtés de Naomi Watts, Vincent Cassel, Sinéad Cusack et Armin Mueller-Stahl, Promesses orientales est une descente intensément violente dans le ventre criminel et possède l’une des performances les plus audacieuses de Mortensen. Les discussions sur une suite ont commencé peu de temps après la sortie du premier film, Vincent Cassel affirmant que Promesses orientales 2 filmerait en Russie avec lui-même et Mortensen de retour. Malheureusement, cela ne s’est jamais concrétisé et, en 2013, Cronenberg a déclaré que la suite était « morte », déclarant: « Nous étions censés commencer à tourner » Eastern Promises 2 « en octobre … [But] C’est fait. Si vous ne l’aimez pas, parlez à James Schamus de Focus. C’était sa décision. «

Selon les rapports, Petit look sombre ne sera pas une continuation directe des événements de Promesses orientales mais ce sera plutôt une histoire différente se déroulant dans le même monde rossé par la foule russe. Scénariste Steven Knight, qui a écrit le premier Promesses orientales, ainsi que la série acclamée par la critique Peaky Blinders a écrit le scénario du suivi de Statham. Statham a travaillé à partir d’un scénario de Knight dans le passé, dans le thriller de 2013 Rachat (aussi connu sous le nom Colibri, dans lequel l’acteur à la voix bourru et à la voix haute a joué un ancien soldat des forces spéciales endommagé naviguant dans le monde criminel de Londres. Actuellement, cela ne ressemble pas à Promesses orientales réalisateur David Cronenberg sera impliqué.

Tandis que Jason Statham n’a pas encore signé, son implication suggère que Petit look sombre sera beaucoup plus bourré d’action que son prédécesseur, ou que l’acteur tentera de mettre en valeur ses talents d’acteur plus nuancés comme le démontre sporadiquement dans Steven Knight Rachat. Statham a un rôle assez complet pour 2021, y compris une suite à Monster Hit Le Meg d’être réalisé par Ben Wheatley, une suite possible à Fast & Furious présente: Hobbs & Shaw aux côtés de Dwayne Johnson, et des retrouvailles avec Arracher réalisateur Guy Ritchie pour un thriller d’espionnage actuellement sans titre qui a récemment signé Parcs et loisirs alumni Aubrey Plaza.

Êtes-vous impatient d’entrer à nouveau dans le monde de Promesses orientales avec Statham à vos côtés? Cela nous vient grâce à The Hollywood Reporter.

