Le suivi des contacts arrivera sur tous les smartphones (même si vous n’avez pas Immuni)

Pour le moment, ceux qui n’ont pas installé l’application Immuni ne peuvent pas recevoir de notifications d’exposition à des contacts testés positifs pour le coronavirus, mais bientôt un mise à jour du système d’exploitation des smartphones pourraient changer cet aspect de la lutte contre Covid-19. Une première démonstration est venue de la dernière mise à jour iOS pour le moment destinée uniquement aux développeurs, qui contient une application capable de avertir les utilisateurs qui ont été à risque de contagion, semblable à la façon dont Immuni le ferait.

Une nouveauté attendue

L’application a apparu dans la dernière version bêta d’iOS 13.7 mais la nouveauté est en fait depuis longtemps, d’Apple et de Google. Les deux multinationales qui développent les systèmes d’exploitation pour les téléphones iPhone et Android ont déjà écrit l’essentiel du code qui fait fonctionner Immuni: les instructions qui permettent aux smartphones de communiquer via bluetooth entre eux et de rester toujours actifs en attendant les notifications. ont été rédigés par ces deux sociétés, également parce qu’elles étaient les seules à en avoir les moyens.

Cette mise à jour est arrivée sur tous les téléphones compatibles il y a des mois et était la pierre angulaire sur laquelle étaient basés Immuni et d’autres applications similaires dans d’autres pays. Mais maintenant Google et Apple ils ajouteront un autre morceau à leur système de recherche de contacts: un véritable logiciel qui, une fois la notification d’exposition reçue via bluetooth, peut le communiquer aux utilisateurs via une notification, les avertissant qu’ils ont croisé la route d’une personne positive dans Covid-19.

Les avantages

Ce système permettra aux utilisateurs de reconnaître plus facilement qu’ils couraient un risque d’infection. La mise à jour arrivera en effet automatiquement sur tous les téléphones déjà compatibles avec les notifications d’exposition: tout ce qui doit être fait pendant la phase de réception est de consentir à l’utilisation du système, qui comme Immuni est conçu pour ne pas violer la vie privée. De cette manière, la population augmentera considérablement et pourra rapidement savoir qu’elle a été en danger: si la personne en isolement et reçoit un tampon le suivi aura bientôt fait d’énormes progrès.

Parce qu’Immuni doit encore être installé

Même dans le cadre de ce mécanisme renouvelé, l’application Immuni continuera d’avoir un rôle fondamental. L’application Bending Spoons continuera en effet d’être la seule capable d’envoyer en ligne les codes cryptés des nouveaux infectés, à partir desquels les notifications d’exposition qui arrivent sur les smartphones des contacts sont ensuite générées; Apple et Google et leurs algorithmes ne peuvent pas faire cela. Comme cela s’est produit jusqu’à présent, le logiciel italien cela servira les nouveaux positifs pour avertir le système et vous permettre d’interrompre rapidement la chaîne des infections.