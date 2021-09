Le successeur PES gratuit eFootball est maintenant disponible sur PS5, PS4

Après des décennies de lancement de simulateurs de football à prix plein année après année, le premier grand remaniement du genre est arrivé : eFootball, un successeur gratuit de Pro Evolution Soccer, est disponible en téléchargement gratuit dès maintenant sur PlayStation 5 et PS4. On pourrait penser que ce serait une occasion assez importante, et même si c’est en quelque sorte le cas, le passage à l’abandon du prix de 60 € signifie que ce nouveau jeu est assez rudimentaire au lancement. Tout ce que vous pouvez faire pour le moment est de jouer hors ligne contre l’IA ou un ami, ou de vous rendre en ligne pour participer à des événements hebdomadaires pour GP. Neuf équipes et six stades seulement sont proposés.

Les versions natives PS5 et PS4 d’eFootball peuvent être téléchargées à partir du Boutique PS maintenant, et PS Plus les abonnés peuvent également récupérer un pack bonus de membre. Ce qui est amusant, c’est que le contenu que vous recevez n’est même pas détaillé et que vous n’y aurez accès qu’à la mi-novembre, lorsqu’une mise à jour ajoutera plus de modes et de fonctionnalités au jeu. N’oubliez pas qu’il existe également un pack de pré-commande de 32,99 € / 39,99 € disponible qui regorge de contenu que vous ne recevrez pas avant l’avant-dernier mois de l’année. Vous pouvez même l’acheter deux fois, juste pour vous donner une longueur d’avance sur vos adversaires.

Pour rappel, cette mise à jour eFootball de la mi-novembre ajoutera un mode de style FIFA Ultimate Team ainsi qu’un Tour Event, un Challenge Event et des options en ligne plus générales. Le mode d’édition très important et les mises à niveau spécifiques à la PS5 suivront ensuite.

Nous prévoyons de vérifier eFootball par nous-mêmes au cours des prochains jours et de publier bientôt quelques impressions de première main. Cependant, le jour du lancement n’est que le début du jeu. Il a encore un long chemin à parcourir avant de pouvoir être considéré comme un véritable successeur de PES. Allez-vous télécharger aussi ? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous.