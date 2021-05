Le successeur de Division Heartland: Division 2 est gratuit, vous pouvez vous inscrire maintenant!

Ubisoft a aussi un successeur Tom Clancy’s The Division 2 annoncé en 2016. Cependant, ce ne sera pas « The Division 3 », mais un jeu de tir Free2Play appelé « The Division Heartland ». Et tu peux déjà le faire maintenant inscrivez-vous à la bêta!

Quelle est l’activité de The Heartland Division?

Il n’y a pour l’instant que quelques détails sur le prochain jeu de tir. L’équipe déclare actuellement seulement qu’il s’agit d’un Titre autonome agira avec son propre décor ainsi que sa propre perspective sur l’univers de « The Division ». Ils soulignent qu’aucune connaissance des parties de la série précédente n’est nécessaire pour jouer.

Quand apparaît-il? Comme Ubisoft l’a annoncé, « The Division Heartland » au plus tard en 2022 pour PC, la Playstation 4, la Xbox One, la PS5 et la Xbox Series X / S ainsi que les services de streaming apparaissent. Cependant, ils ne donnent pas encore de date exacte.

Vous êtes donc là depuis le début: Bien qu’il ne soit même pas encore clair à quoi s’attendre dans «The Division Heartland», vous pouvez toujours vous inscrire à la phase de test. Tout ce que vous avez à faire est de vous connecter au site officiel du développeur avec votre compte Ubisoft.

Est-ce que cela met fin au travail sur The Division 2?

Dans l’annonce, le studio de développement explique directement que « Division Heartland » existera parallèlement à « The Division 2 ». Après tout, Ubisoft n’a annoncé aucun contenu supplémentaire pour la deuxième partie de la série de tireurs avant 2021. À côté d’un mode de jeu complètement nouveau Il existe également d’autres moyens prévus ici pour améliorer votre propre agent.

Jusqu’à ce que le contenu apparaisse, l’équipe sera la répéter les saisons précédentes de Division 2. Si vous avez manqué les récompenses des premiers jours de la Division 2, vous avez la chance de les gagner maintenant.

© Ubisoft

Y a-t-il autre chose à diviser?

Les fans de la série peuvent s’attendre à beaucoup de fournitures jusqu’en 2022, car certaines ramifications sont prévues:

Jeu mobile prévu: Outre Heartland lui-même, Ubisoft prévoit également un autre jeu dans l’univers «Division». Cependant, ceci n’est pas développé pour le PC ou les consoles de salon, mais pour Smartphones. Cependant, il n’y a actuellement aucune information sur le gameplay de ce projet.

Série Netflix en production: Mis à part les jeux, il existe depuis un certain temps un film Netflix travaillé autour des agents. Le utilisera les prémisses de la première partie de la série de tireurs. Cependant, on ne sait pas exactement comment il s’en tiendra au cours spécifique de l’histoire.

Roman dans la planification: Enfin il y en aura un autre roman qui racontera l’histoire après la fin de The Division 2. L’intrigue vise à montrer comment le virus affecte les différentes régions des États-Unis et comment les agents se battent pour sécuriser les routes d’approvisionnement.