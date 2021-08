Le succès Stephen King a choisi ses meilleurs livres

Le romancier de renom Stephen King a une carrière pleine de succès commerciaux en tant que Article ou L’éclat, parmi une longue liste de livres, dont beaucoup ont été amenés à Hollywood comme des films qui ont multiplié l’intérêt du grand public pour l’œuvre de cet auteur. Les fantasmes de King ont d’abord atterri sur le papier, puis se sont rendus sur grand écran, le transformant en une célébrité à la hauteur des cinéastes les plus applaudis.







Une interview était le cadre idéal pour que le romancier acclamé choisisse ses meilleures histoires d’une carrière réussie. Bien entendu, la polémique ne se fera pas attendre. L’auteur nommé seulement cinq livres, laissant de côté de ses favoris de nombreux classiques. Par exemple, il n’a pas nommé Carrie, l’histoire qui l’a catapulté à la gloire. Il n’était pas non plus présenté L’éclat, choisi par Stanley Kubrick pour l’adapter au cinéma. Article, l’histoire de clown tueur, à l’extérieur. Quels sont les livres préférés de l’auteur ? La liste!

+ Stephen King a choisi ses meilleures œuvres

5. Type de survivant

Une courte histoire d’horreur qui raconte l’histoire du chirurgien en disgrâce Richard « Pin » Pinzetti, qu’en essayant de faire entrer de l’héroïne sur un navire, une explosion l’oblige à quitter le navire et se retrouve échoué sur une île déserte où il décide d’écrire sur ses expériences dans le monde de la médecine et peu à peu il perd la raison. Enfin, le protagoniste dévore ses propres membres dans cette descente dans la folie proposée par l’auteur.

4. La misère

Un roman d’horreur qui raconte l’histoire de l’écrivain Paul Sheldon, qui après un accident de voiture se réveille sous les soins de l’infirmière Annie Wilkes, admirateur de son travail. Elle est prête à faire tout son possible pour que l’auteur continue d’écrire des histoires de Misère, la série de romans qui s’était terminée avec la mort du protagoniste. Bientôt, Sheldon vous découvrirez la détermination de votre ravisseur…

3. L’histoire de Lisey

Débusqueur Lisey Elle était veuve il y a deux ans d’un romancier de renom, Scott Landon, qui a remporté le prix Pulitzer. Elle a dû en apprendre beaucoup sur le travail de son partenaire. Puis, il découvre un endroit où l’auteur se réfugie en quête d’idées, mais en même temps cela le terrifie : Booya’ Lune. Ce qui avait commencé comme la nécessité de tenir compte des papiers de son défunt mari s’est transformé en un voyage mortel.

2. Le stand

C’est un roman d’horreur post-apocalyptique et la fiction la plus vendue de l’auteur aux États-Unis. Il raconte la propagation d’une arme biologique qui n’est connue que sous le nom de Livre bleu et porte le nom familier de Capitaine Vagabond. La maladie cause la mort de la plus grande partie de la population mondiale. Le cadre est propice à la confrontation de deux groupes qui symbolisent bien et le mal.

1. Restez près de moi

Aussi connu sous le nom Le corps, raconte l’histoire de quatre jeunes déterminés à retrouver le cadavre d’un garçon porté disparu et présumé mort. Les protagonistes de douze ans découvriront dans cette aventure l’importance de l’amitié et certaines des dures vérités qui découlent du fait d’avoir grandi dans un endroit avec peu d’alternatives pour l’avenir. Émotif!